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Как заработать на Litres.ru?

Содержание

ЛитРес: Самиздат

ЛитРес: Чтец

Как заработать на Litres.ru?

Все книголюбы давно знакомы с популярным сервисом Litres. Но не все знают, что огромная площадка электронных и аудио-изданий помогает молодым писателям продвинуть свои рукописи через сайт, а также предоставляют любому желающему возможность стать чтецом книг. Расскажем, как можно заработать на любимом деле.

ЛитРес: Самиздат

Здесь начинающие авторы могут публиковать свои полноценные или черновые произведения, после чего они проходят модерацию и попадают в продажу на партнерские площадки. Можно выложить книгу в бесплатный доступ или назначить цену за свой шедевр. Помимо публикации есть возможность  начать сотрудничество с известными издательствами и подписать контракт на издание уже печатной продукции рукописи.

ЛитРес: Чтец

Фанаты аудиокниг могут попробовать себя в роли чтеца. Начинающий диктор проходит тестовое задание на сайте (https://www.litres.ru/reader/?utm_source=iprodvinem), после чего выбирает понравившуюся книгу из каталога. Далее сервис получает разрешение у правообладателя книги, и диктор начинает записывать аудио версию. Готовая запись отправляется на модерацию и публикуется на площадке. В работе чтеца приветствуется приятный голос, хорошая дикция и знание иностранных языков.

Активные и популярные чтецы получают от 15% с выручки за продажу книги. Лучшие занимают высшее место в ежемесячном рейтинге и их заработок увеличивается.

 

Безопасная регистрация на популярной площадке Litres с помощью сервиса “Tiger sms” открывает новые возможности заработка в мире книг.
Дмитрий Петров
Автор: Дмитрий Петров

Исследует новейшие стратегии цифрового маркетинга, уделяя особое внимание тенденциям в социальных сетях и аналитике поведения потребителей. Его содержательные статьи помогают специалистам по маркетингу оставаться в курсе событий в быстроразвивающейся индустрии.