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Как взаимодействовать с ЦА

Содержание

Выбор каналов

Анализ эффективности

Как взаимодействовать с ЦА

Ключевой элемент успеха и роста компании – правильно выстроенные контакты с потенциальными и настоящими клиентами. Этому способствует эффективная работа отдела продаж, грамотно настроенная реклама, а также поддержка обратной связи (система комментирования в соцсетях, адекватная реакция на негатив, претензии, и др.).

 

Выбор каналов

В процессе анализа целевых пользователей можно найти новые решения и возможности для бизнеса. Часто группы неоднородны, поэтому посыл информации должен быть адресован конкретному сегменту. Пытаясь определить, где “живет” ваша ЦА (социальные сети, мессенджеры, почта, мобильные приложения и т.д) имеет смысл использовать отдельные аккаунты с названием компании на каждом из каналов. “Tiger sms” позволяет просто и быстро создать необходимое количество учетных записей с использованием виртуальных номеров.

 

Анализ эффективности

Когда общение с клиентами будет упорядочено, можно сфокусироваться на тех каналах, которые наиболее активны, чтобы повысить их эффективность. “Подогревать” интерес аудитории необходимо регулярно обновляющимся контентом, а также отслеживать обратную связь, так как мнение людей, их потребности и спрос изменчивы.

 

С помощью “Tiger sms” становится проще исследовать ЦА, а также тестировать и оценивать контент, чтобы найти тот, который «заходит» вашей публике.
Елена Кузнецова
Автор: Елена Кузнецова

Тестировщица в сфере электронной коммерции, телекоммуникаций и виртуальных номеров, с упором на инструменты автоматизации и методологии тестирования. Ее практические рекомендации и обзоры бесценны для специалистов по обеспечению качества, стремящихся улучшить свои рабочие процессы.