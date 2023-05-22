WhatsApp относится к числу наиболее популярных мессенджеров в мире, его использует свыше 2 миллиардов пользователей. Особую популярность он приобрел для создания чатов, групп и общения сообществ. Помимо обмена сообщениями, имеется большое количество других функций, в том числе, для корпоративного сегмента.

Часто, можно услышать вопрос о том, как войти в Ватсап без номера телефона. Для этого, ознакомимся с окном создания учетной записи.





Система не предусматривает подобной возможности, но существуют определенные способы обхода, с которыми следует ознакомиться. Самый оптимальный из которых – это купить виртуальный номер для регистрации в WhatsApp.

Можно ли создать Ватсап без номера телефона

Как уже сказано ранее, никаких иных вариантов не предусмотрено. Непосредственно привязка пользователя происходит к его телефону. Действует способ с применением стационарного устройства, когда после нескольких неудачных попыток отправки СМС, будет произведен звонок, где сообщат код подтверждения. Скорее всего, подобный вариант Вас не устраивает.





Задача того, можно ли зарегистрировать Ватсап без номера телефона, имеет простое и удобное решение. Оно заключается в применении виртуального номера. Он отличается от реального тем, что не имеет физического носителя в виде Сим-карты. Единственной доступной функцией является получение СМС сообщений. Сайт «Tiger SMS» предлагает купить виртуальный номер для WhatsApp по низким ценам и в любом количестве. Приобретение происходит в несколько кликов, а для оплаты доступно множество способов.

Зачем нужно создать Ватсап без номера

Стоит выделить несколько ключевых ситуаций:

создание анонимного профиля, который нельзя связать с конкретным человеком;

необходимость дополнительной учетной записи;

разделение на личный и рабочий аккаунт;

ведение бизнеса.

Отдельно, следует сказать про ситуацию, когда нужно создать Ватсап без номера телефона для целей продвижения. Здесь, требуется регистрация большого числа учетных записей.

Как зарегистрировать Ватсап без номера телефона – инструкция

Рассмотрим процесс создания учетной записи шаг за шагом, когда ведется сотрудничество с сервисом «Tiger SMS»:

Нам необходимо зарегистрироваться на сайте. Задача максимально простая, от пользователя не требуется сообщать никаких персональных данных. Если используется опция создания профиля в один клик, информация не станет доступна третьим лицам. Только после создания учетной записи можно в полной мере воспользоваться функционалом сервиса. Для совершения покупок пополняем личный счет. На специальной странице выбираем удобный способ перевода среди предложенных вариантов. Указываем сумму, деньги поступает мгновенно или максимально быстро. Пришел через покупки виртуального номера. Переходим к магазину и начинаем с правой части, где находим «WhatsApp» (пролистывая список или через поле поиска). Когда сервис указан, в левой области появляется список доступных стран. Выбираем подходящее государство, рядом будет отображаться стоимость одного номера. После нажатия кнопки покупки, нас переносит на страницу оплаты. Выбираем количество номеров, подтверждаем, происходит списание средств. Все купленные пользователем виртуальные номера сохраняются в разделе «История номеров». Приступаем непосредственно к тому, как зарегистрировать WhatsApp без номера. Скачиваем приложение или программу, проходим процесс создания профиля. Указываем виртуальный номер, купленный ранее. После его ввода,. Система отправит сообщение с кодом подтверждения. Переходим в собственный профиль на «Tiger SMS», здесь должно прийти уведомление о сообщении. Открываем его и копируем код доступа. Возвращаемся в WhatsApp, где вставляем в окне регистрации полученный код. Создание учетной записи считается завершенным, осталось заполнить личную информацию. Профиль обладает полным функционалом, он ничем не привлекает нежелательного внимания службы безопасности мессенджера.

Если Вас интересует массовая регистрация, когда нужно создать аккаунт Ватсап без номера, предлагаем обратиться к менеджеру. Сотрудник предложит индивидуальную скидку и другие бонусы.