Как создать рабочий аккаунт WhatsApp без Сим-карты
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Преимущества регистрации без сим-карты с использованием виртуальных номеров
WhatsApp — это великолепный мессенджер, но иногда мы хотим оставаться анонимными или просто не использовать реальный номер телефона при регистрации. В этой статье мы рассмотрим, как создать рабочие аккаунты в WhatsApp без использования сим-карты.
Преимущества регистрации без сим-карты с использованием виртуальных номеров:
Ваш реальный номер остается в безопасности, и вы избегаете возможного спама.
Вы можете использовать виртуальные номера для создания нескольких аккаунтов.
Процесс регистрации становится быстрым и комфортным.
Шаги для регистрации в WhatsApp без сим-карты:
Воспользуйтесь услугой предоставления виртуальных номеров, например Tiger-SMS, для выбора виртуального номера.
Скачать приложение WhatsApp из официального магазина приложений на свое устройство.
При запуске приложения выберите регистрацию с номером телефона.
Используйте виртуальный номер, полученный от сервиса, вместо своего реального номера.
Подтверждение: используйте код подтверждения, отправленный на виртуальный номер через сервис Tiger-SMS.
Введите код подтверждения в WhatsApp, завершите регистрацию.