Составьте план тренировок с помощью ChatGPT

Является ли нейросеть конкурентом фитнес-тренерам или, наоборот, ее можно использовать как союзника? Рассмотрим, как формулировать запросы, чтобы ИИ смогла составить план тренировок и рассчитать оптимальную нагрузку так, чтобы не навредить.

Предупреждение

Чтобы снять с себя ответственность, Chat GPT обязательно предупредит вас о предварительной необходимости обратиться к тренеру/врачу, предложит разминку/заминку, а также расскажет о технике выполнения упражнений. Если вы достаточно подготовленный в физическом плане человек и хотите пропустить этот блок – укажите в запросе: «не предлагай информацию о посещении врача и обращении к тренеру».

Промпт для новичка

Постарайтесь дать чат-боту максимум информации о себе. Если вы новичок: «Я [пол, возраст, вес, рост], имею начальный уровень физической подготовки. Составь мне программу тренировок, чтобы «подкачаться» за 3 месяца». Или можете обратиться так: “Составь план тренировок для [ваша цель] на N дней/недель/месяцев. Я могу уделять тренировкам N часов в неделю. Подбери упражнения для [ваш уровень физической подготовки] с/без [оборудование]”.

ИИ предложит упражнения на проработку различных частей тела. Причем правильно «распознает» значение слова «подкачаться» и предложит силовые упражнения, а не кардио (типа бёрпи), и предложит программу с рабочими методами (сплит тренировка, микроциклы, возрастающая нагрузка и т. п.). Если не знаете, как выполнять упражнения, попросите нейронку прислать ссылки на видео из youtube.

Промпт для продвинутых

Продвинутые спортсмены, которые знают, что им нужно, могут использовать чат-бот для разнообразия тренировок. Например: «действуй как профессиональный тренер. Предложи мне вариант тренировки по моему запросу: “дай мне кроссфит тренировку на всё тело» или «дай варианты табаты на пресс» или «распиши круговую тренировку с гирей».

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