Как Скрыть Личный Номер в Viber

При использовании мессенджера Viber многие пользователи предпочитают не раскрывать свой реальный номер телефона. В этой статье мы подробно рассмотрим, как можно полностью скрыть номер в Viber, воспользовавшись виртуальным номером от Tiger-SMS.

Виртуальный Номера от Tiger-SMS: как воспользоваться

Посетите сайт Tiger-SMS и зарегистрируйтесь.

Пополните баланс для использования сервиса.

Выберите страну, для которой вам нужен виртуальный номер.

Из указанного списка выберите подходящий виртуальный номер.

Пройдите процедуру регистрации в Viber, вводя выбранный виртуальный номер.

Перейдите на сайт Tiger-SMS, чтобы получить код подтверждения.

Введите полученный код в Viber для завершения регистрации.

Теперь вы можете пользоваться Viber, используя виртуальный номер от Tiger-SMS, который поможет вам сохранить ваш реальный номер в безопасности.

Почему скрытие номеров в Viber Важно:

1. Дополнительный уровень конфиденциальности:

Скрытие номера в Viber позволяет пользователям обеспечить дополнительный уровень приватности, избегая предоставления номеров в реальном времени посторонним лицам.

2. Защита от нежелательных контактов:

Скрытый номер помогает избежать нежелательных звонков и сообщений от тех, кто не должен иметь доступа к вашим личным данным.