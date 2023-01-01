Как пользоваться YouTube в 2023 году: обход ограничений

YouTube остается одной из самых популярных платформ для просмотра и создания видеоконтента. Однако, с недавних пор, пользователи из России столкнулись с ограничениями в возможности приобретения подписки на YouTube Premium. В этой статье мы рассмотрим, как обойти эти ограничения с использованием виртуального номера.

Проблема с Подпиской на YouTube Premium в России

В 2022 году YouTube ввел ограничения на покупку подписки YouTube Premium для пользователей из России. Это может быть разочаровывающим для тех, кто хочет наслаждаться преимуществами премиальной подписки, такими как отсутствие рекламы, офлайн-просмотр и доступ к YouTube Music.

Решение: Использование Виртуального Номера

1. Выберите надежный сервис предоставления виртуальных номеров. Tiger-SMS — отличный вариант для этой цели.

2. Зарегистрируйтесь на сервисе и получите виртуальный номер.

3. При покупке подписки на YouTube Premium введите полученный виртуальный номер вместо реального.

4. Воспользуйтесь виртуальным номером для получения подтверждающего SMS-кода, который YouTube может запросить.

5. Произведите оплату подписки, используя виртуальный номер в качестве контактной информации.

6. После успешного завершения операции вы сможете наслаждаться всеми преимуществами подписки YouTube Premium, а также есть возможность воспользоваться бесплатным пробным периодом, как новому пользователю.