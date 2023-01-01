Как получить 10$ на баланс и купить крутой софт
СЕКРЕТЫ БИЗНЕСА в TELEGRAM. На «МАКСИМАЛКАХ»
Дорогие друзья, приготовьтесь к интересному путешествию по вселенной Telegram, которое не оставит Вас равнодушными и изменит Вашу жизнь на «до» и «после».
Мы рады с гордостью анонсировать для Вас отличную новость - старт с 18 ноября 2023 года очень крутой Акции, приуроченной к успешной коллаборации команды «TG expert» и сервиса смс-активации «Tiger SMS». Так же сообщить, что у нас приготовлен для Вас особый Подарок, который позволит в максимально быстрые сроки начать бизнес по оказанию услуг продвижения в Telegram, а также регистрировать неограниченное количество аккаунтов на полном автомате.
Дорогие друзья, приготовьтесь к интересному путешествию по вселенной Telegram, которое не оставит Вас равнодушными и изменит Вашу жизнь на «до» и «после».
Мы рады с гордостью анонсировать для Вас отличную новость - старт с 18 ноября 2023 года очень крутой Акции, приуроченной к успешной коллаборации команды «TG expert» и сервиса смс-активации «Tiger SMS». Так же сообщить, что у нас приготовлен для Вас особый Подарок, который позволит в максимально быстрые сроки начать бизнес по оказанию услуг продвижения в Telegram, а также регистрировать неограниченное количество аккаунтов на полном автомате.
🎁Сразу начнем с подарков от TIGER SMS🎁
Приобретая программу TG Expert через нас, вы получаете бонус на баланс в размере $5 или $10 по промокоду TG Expert COMBO
Например стоимость номера Telegram для ЮАР(South Africa) составляет $0.13, а ты будешь иметь доступ к цене $0,11, перемножим эту разницу на тысячи аккаунтов и уверены математические результаты очень порадуют. Добавим к этому способность аккаунтов расти в цене параллельно длительности отлежки, доходы увеличиваются на порядки, стремясь к цене в $1 за аккаунт.
Что входит в комплект
КОМБАЙН «TG Expert»:
1. Авторегистратор Аккаунтов: Этот инструмент позволяет автоматически создавать большое количество аккаунтов в Telegram, используя как реальные, так и фейковые номера телефонов.
2. Рассылка сообщений: Этот инструмент используется для массовой отправки сообщений как в личные сообщения (ЛС), так и в группы Telegram.
3. Инвайтер в группы: Этот инструмент позволяет быстро добавлять большое количество пользователей в группы Telegram.
4. Массовые накрутки: Этот инструмент используется для увеличения количества подписчиков, просмотров постов и других метрик в Telegram.
5. Парсер аудитории: Этот инструмент собирает аудиторию из других групп Telegram.
6. Автоответчик: Этот инструмент автоматически отвечает на входящие сообщения.
7. Чеккер номеров: Этот инструмент проверяет номера телефонов на наличие регистрации в Telegram.
8. Панель управления аккаунтами: Этот инструмент предоставляет возможность массового управления аккаунтами, включая изменение данных профиля и другие параметры.
Расширяемые модули:
1. Клоннер каналов: Полностью дублирует чат, создает аккаунты с таким же именем и аватаркой и ведет переписку. На выходе вы получаете 1 в 1 чат того что копируете
2. Клоннер чатов: Забудьте про ручное наполнение! Он позволит вам заменять слова в исходных каналах на желаемые, игнорировать рекламные объявления и выстраивать максимально гибкую систему с использованием сразу сколько захотите каналов доноров!
3. Репортер: Отправка отформации об ошибках либо пожелания непосредственно разработчикам.
4. Перехватчик сообщений: Автоматический перехват сообщений пользователей в интересующих чатах и каналах по интересующим тематикам.
Дополнительная преимущества:
1. Автообновление включено по умолчанию: Забудьте о постоянных обновлениях - наша система заботится об этом автоматически.
2. Перепривязка устройства без лишних забот: Вы можете легко сами перепривязать устройство в личном кабинете в удобное для вас время.
3. Мощный движок Хромиум: Наша программа работает на надежном движке Хромиум, обеспечивая стабильную производительность даже на вашем локальном устройстве.
4. Адаптация под любое устройство: Мы предлагаем адаптивную верстку, позволяющую удобно использовать наше приложение даже на мобильных устройствах через RDP.
5. Встроенный чат и каналы: Вас ждет возможность общения с клиентами, коллегами и управление каналами через наш встроенный мессенджер.
6. Круглосуточная техническая поддержка: Наша дружелюбная команда из более чем 5 сотрудников готова помочь вам в любое время дня и ночи.
ПРОФИЛЬ "Tiger SMS" ДЛЯ ОПТОВИКОВ
Сервис смс-активация "Tiger SMS", предоставляет лучшие цены на качественные виртуальные номера с широким Гео. Благодаря данной Акции у Вас появляется возможность воспользоваться эксклюзивными ценами на номера со старта работы. Это позволит кратно повысить профит Вашего бизнеса.
Так же благодаря продвинутому движку платформы сервиса Вы получаете доступ к нашему высокоскоростному Api, позволяющему запускать множество потоков, предел которых определяется лишь техническими характеристиками Вашего оборудования.
ДОСТУП К ОБУЧЕНИЮ И ПРИВАТНОМУ ЧАТУ
Никаких вводных курсов, неинтересных обучений и сомнительных введений в бизнес.
Только реальное производство сразу из "Из коробки"!
Только реальная практика с полной монетизацией!
В Вашем распоряжении:
- Доступы к обучающему материалу, мощный F.A.Q. с текстовым графическими ин струкциями, способного дать исчерпывающий ответ на этапе запуска;
- Доступ в Закрытое Комьюнити реггеров, заказчиков услуг и покупателей аккаунтов;
- Общение со специалистами, покупателями и заказчиков востребованных услуг;
ПРАВИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ ВОВРЕМЯ
Поэтому, принимай верное решение прямо сейчас!
Остались вопросы и требуется больше информации?
Немедленно пиши https://t.me/SellerTigerSMS Это бесплатно!
Готов обсудить приобретение Комбайна "TG Expert"?
Возвращайся к https://t.me/SellerTigerSMS
А так же: tiger@tiger-sms.com
Подпишитесь на наши соцсети:
Приобретая программу TG Expert через нас, вы получаете бонус на баланс в размере $5 или $10 по промокоду TG Expert COMBO
Чтобы начать свой путь в Telegram-маркетинге было еще легче, по данному промокоду наш менеджер https://t.me/SellerTigerSMS установит вам индивидуальные цены на номера следующих стран:
Малайзия 0.3$
Индонезия 0.2$
Англия 0.3$
Таиланд 0.3$
Филиппины 0.2$
ЮАР 0.11$
Гонконг 0.4$
Лаос 0.4$
Камерун 0.25$
Канада 0.15$
Ангола 0.15$
Например стоимость номера Telegram для ЮАР(South Africa) составляет $0.13, а ты будешь иметь доступ к цене $0,11, перемножим эту разницу на тысячи аккаунтов и уверены математические результаты очень порадуют. Добавим к этому способность аккаунтов расти в цене параллельно длительности отлежки, доходы увеличиваются на порядки, стремясь к цене в $1 за аккаунт.
Что входит в комплект
КОМБАЙН «TG Expert»:
1. Авторегистратор Аккаунтов: Этот инструмент позволяет автоматически создавать большое количество аккаунтов в Telegram, используя как реальные, так и фейковые номера телефонов.
2. Рассылка сообщений: Этот инструмент используется для массовой отправки сообщений как в личные сообщения (ЛС), так и в группы Telegram.
3. Инвайтер в группы: Этот инструмент позволяет быстро добавлять большое количество пользователей в группы Telegram.
4. Массовые накрутки: Этот инструмент используется для увеличения количества подписчиков, просмотров постов и других метрик в Telegram.
5. Парсер аудитории: Этот инструмент собирает аудиторию из других групп Telegram.
6. Автоответчик: Этот инструмент автоматически отвечает на входящие сообщения.
7. Чеккер номеров: Этот инструмент проверяет номера телефонов на наличие регистрации в Telegram.
8. Панель управления аккаунтами: Этот инструмент предоставляет возможность массового управления аккаунтами, включая изменение данных профиля и другие параметры.
Расширяемые модули:
1. Клоннер каналов: Полностью дублирует чат, создает аккаунты с таким же именем и аватаркой и ведет переписку. На выходе вы получаете 1 в 1 чат того что копируете
2. Клоннер чатов: Забудьте про ручное наполнение! Он позволит вам заменять слова в исходных каналах на желаемые, игнорировать рекламные объявления и выстраивать максимально гибкую систему с использованием сразу сколько захотите каналов доноров!
3. Репортер: Отправка отформации об ошибках либо пожелания непосредственно разработчикам.
4. Перехватчик сообщений: Автоматический перехват сообщений пользователей в интересующих чатах и каналах по интересующим тематикам.
Дополнительная преимущества:
1. Автообновление включено по умолчанию: Забудьте о постоянных обновлениях - наша система заботится об этом автоматически.
2. Перепривязка устройства без лишних забот: Вы можете легко сами перепривязать устройство в личном кабинете в удобное для вас время.
3. Мощный движок Хромиум: Наша программа работает на надежном движке Хромиум, обеспечивая стабильную производительность даже на вашем локальном устройстве.
4. Адаптация под любое устройство: Мы предлагаем адаптивную верстку, позволяющую удобно использовать наше приложение даже на мобильных устройствах через RDP.
5. Встроенный чат и каналы: Вас ждет возможность общения с клиентами, коллегами и управление каналами через наш встроенный мессенджер.
6. Круглосуточная техническая поддержка: Наша дружелюбная команда из более чем 5 сотрудников готова помочь вам в любое время дня и ночи.
ПРОФИЛЬ "Tiger SMS" ДЛЯ ОПТОВИКОВ
Сервис смс-активация "Tiger SMS", предоставляет лучшие цены на качественные виртуальные номера с широким Гео. Благодаря данной Акции у Вас появляется возможность воспользоваться эксклюзивными ценами на номера со старта работы. Это позволит кратно повысить профит Вашего бизнеса.
Так же благодаря продвинутому движку платформы сервиса Вы получаете доступ к нашему высокоскоростному Api, позволяющему запускать множество потоков, предел которых определяется лишь техническими характеристиками Вашего оборудования.
ДОСТУП К ОБУЧЕНИЮ И ПРИВАТНОМУ ЧАТУ
Никаких вводных курсов, неинтересных обучений и сомнительных введений в бизнес.
Только реальное производство сразу из "Из коробки"!
Только реальная практика с полной монетизацией!
В Вашем распоряжении:
- Доступы к обучающему материалу, мощный F.A.Q. с текстовым графическими ин струкциями, способного дать исчерпывающий ответ на этапе запуска;
- Доступ в Закрытое Комьюнити реггеров, заказчиков услуг и покупателей аккаунтов;
- Общение со специалистами, покупателями и заказчиков востребованных услуг;
ПРАВИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ ВОВРЕМЯ
Поэтому, принимай верное решение прямо сейчас!
Остались вопросы и требуется больше информации?
Немедленно пиши https://t.me/SellerTigerSMS Это бесплатно!
Готов обсудить приобретение Комбайна "TG Expert"?
Возвращайся к https://t.me/SellerTigerSMS
А так же: tiger@tiger-sms.com
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Instagram(english): https://www.instagram.com/tigersms.eng/
Twitter: https://twitter.com/tigersms_eng
Facebook: https://www.facebook.com/tiger.sms.worldwide