Виртуальные номера и технологии их функционирования

Виртуальные номера:

технология их функционирования

В современном мире, где цифровые следы остаются повсюду, а конфиденциальность становится все более важной, виртуальные номера стали настоящим спасением для многих. Но как именно они работают и какая технология стоит за этими магическими цифрами?





Технология работы виртуальных номеров





Сетевые операторы и виртуальные номера





Виртуальные номера - это продукт сотовых и интернет-сетевых операторов. Они предоставляют цифровые номера в рамках виртуальных SIM-карт. Это означает, что виртуальные номера могут работать на основе существующей инфраструктуры мобильной связи, но без физической SIM-карты.





Виртуальные номера могут принимать SMS и звонки точно так же, как и обычные номера.