Как получить доступ к южнокорейским видеоиграм

Южнокорейские видеоигры завоевали популярность во многих странах: качественная графика, потрясающие визуальные эффекты, конкурентная борьба (например, жанр MOBA или MMO). На персонажи, сюжеты и атмосферу игр часто влияет и уникальная корейская культура.

Девелоперы регулярно добавляют контент, оптимизируют производительность, исправляют ошибки, делая геймплей затягивающим. Однако они не любят выпускать продукт в общий доступ: как правило, требуются аккаунты, которые привязаны к южнокорейскому рынку. Сервис виртуальных номеров упрощает процесс онлайн-регистрации и открывает геймерам широкие возможности.

С помощью “Tiger sms” можно поучаствовать, например, в закрытых бета-тестах (ЗБТ) определенных игр.

Как действовать:

● узнать на официальном сайте разработчика запланированную дату ЗБТ, изучить требования;

● зарегистрироваться на нашем сервисе, пополнить баланс, купить временный номер (выбрать “Другой сервис” и страну);

● указав виртуальный номер на сайте разработчика при регистрации, пройти смс-верификацию, следуя инструкциям;

● подать заявку на участие в ЗБТ, заполнив форму;

● получить ключ доступа или приглашение;

● загрузить и установить игру;

● наслаждаться участием, отмечая ошибки, отправляя отзывы и предложения авторам.