Tiger-SMS для участия в акциях
Выгодные условия для новых клиентов – популярный маркетинговый ход, которым пользуются большинство компаний. Скидка на первый заказ, бесплатная доставка, подписка на онлайн-кинотеатр за 1 рубль и т.д. – согласитесь, приятно.
Краткосрочная аренда номеров от “Tiger sms” позволяет участвовать в таких акциях сколько угодно. Чтобы отслеживать актуальные скидки, имеет смысл установить популярные приложения: “Едадил”, “Lowcoster”, “Биглион” и др. Нужно учитывать, что бесплатные виртуальные номера могут для “халявы” не сработать: они в доступе для сотни пользователей. При регистрации есть вероятность увидеть окно по типу «Извините, этот номер невозможно использовать для создания учетной записи». Повышенный спрос на одни и те же комбинации цифр рано или поздно приводит к бану всех учетных записей на конкретном сайте.
Чтобы избежать подобных сюрпризов и не перебирать “свободные” номера, рекомендуем выбрать платную категорию. Выгода очевидна: вы тратите скромные 5-10 рублей за прием SMS и получаете скидку, например, 30% от внушительной покупки в интернет-магазине.
Автор: Елена Кузнецова
Тестировщица в сфере электронной коммерции, телекоммуникаций и виртуальных номеров, с упором на инструменты автоматизации и методологии тестирования. Ее практические рекомендации и обзоры бесценны для специалистов по обеспечению качества, стремящихся улучшить свои рабочие процессы.