Безкоштовні номери для Amazon
Нижче — країни, на номери яких приходили коди Amazon. Номери спільні: код бачить кожен, хто відкрив сторінку.
Країни 4 Остання SMS 21 година тому
Цими номерами користуються всі підряд. Сторінка відкрита кожному, тож код, який ви сюди замовите, цілком може прочитати сторонній, а акаунт так і не стане лише вашим.
Країни, де ловили коди Amazon 4
Список зібрано за повідомленнями, які справді надійшли на наші публічні номери. Він перераховується щоночі, тому склад країн змінюється.
Безкоштовні номери для інших сервісів
Часті запитання
Виберіть країну зі списку вище, відкрийте її сторінку та візьміть будь-який номер. Реєстрація не потрібна: повідомлення з кодами Amazon видно прямо на сторінці номера.
Коди Amazon надходили на номери цих країн: США, Канада, Франція, Велика Британія. Список рахується за реальними повідомленнями й оновлюється щоночі.
Ні. Номер публічний: код Amazon побачить будь-який відвідувач сторінки, а відновити доступ до такого акаунта згодом не вийде. Для важливого акаунта беріть платний номер — він ваш і більше нічий.
Найчастіше номер уже використовували для реєстрації в Amazon, і сервіс його відхиляє. Спробуйте номер іншої країни зі списку вище або візьміть платний — на нього код надходить гарантовано.
Потрібен номер, який бачите лише ви?
Особистий номер у Tiger SMS коштує кілька центів, працює один раз і належить тільки вам. А безкоштовні залишаться тут — на випадок, коли просто хочеться спробувати.