Números gratis para Amazon
Abajo están los países cuyos números recibieron códigos de Amazon. Los números son públicos: el código lo ve cualquiera que abra la página.
Países 4 Último SMS hace 21 horas
Estos números los usa todo el mundo. La página está abierta a cualquiera, así que el código que pidas aquí puede acabar leyéndolo un desconocido y la cuenta nunca será solo tuya.
Países donde llegaron códigos de Amazon 4
La lista se arma con los mensajes que realmente llegaron a nuestros números públicos. Se recalcula cada noche, por eso los países cambian.
Números gratis para otros servicios
Preguntas Frecuentes
Elige un país de la lista de arriba, abre su página y toma cualquier número. No hace falta registrarse: los mensajes con códigos de Amazon se ven en la página del número.
Los códigos de Amazon llegaron a números de estos países: Estados Unidos, Canadá, Francia, Reino Unido. La lista se calcula con mensajes reales y se actualiza cada noche.
No. El número es público: cualquiera que abra la página verá el código de Amazon y luego no podrás recuperar esa cuenta. Para una cuenta importante usa un número de pago, que es solo tuyo.
Lo más habitual es que el número ya se haya usado para registrarse en Amazon y el servicio lo rechace. Prueba un número de otro país de la lista de arriba o toma uno de pago: ahí el código llega garantizado.
¿Necesitas un número que solo veas tú?
Un número privado de Tiger SMS cuesta unos céntimos, sirve una vez y es solo tuyo. Los gratuitos se quedan aquí para cuando solo quieras probar.