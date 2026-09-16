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Бесплатные номера для Google

Ниже — страны, на номера которых приходили коды Google. Номера общие: код видят все, кто открыл страницу.

Страны 5 Последняя SMS 2 дня назад

Этими номерами пользуются все подряд. Страница открыта любому, так что код, который вы сюда запросите, вполне может прочитать посторонний, а аккаунт так и не станет только вашим.

Страны, где ловили коды Google 5

Соединенные Штаты Номеров: 190 Активных: 15 Швеция Номеров: 350 Активных: 0 Франция Номеров: 400 Активных: 0 Канада Номеров: 50 Активных: 0 Соединенное Королевство Номеров: 8 Активных: 3

Список собран по сообщениям, которые реально пришли на наши публичные номера. Он пересчитывается каждую ночь, поэтому состав стран меняется.

Часто задаваемые вопросы

Выберите страну из списка выше, откройте её страницу и возьмите любой номер. Регистрация не нужна: сообщения с кодами Google видны прямо на странице номера.

Коды Google приходили на номера этих стран: Соединенные Штаты, Швеция, Франция, Канада, Соединенное Королевство. Список считается по реальным сообщениям и обновляется каждую ночь.

Нет. Номер публичный: код Google увидит любой посетитель страницы, а восстановить доступ к такому аккаунту позже не получится. Для важного аккаунта берите платный номер — он ваш и ничей больше.

Чаще всего номер уже использовали для регистрации в Google, и сервис его отклоняет. Попробуйте номер другой страны из списка выше или возьмите платный — на него код приходит гарантированно.

Нужен номер, который видите только вы?

Личный номер в Tiger SMS стоит несколько центов, работает один раз и принадлежит только вам. А бесплатные останутся здесь — на случай, когда просто хочется попробовать.

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