 Внедрение ИИ в судебную систему: какие дела он будет вести?
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Внедрение ИИ в судебную систему: какие дела он будет вести?

Содержание

Этапы

Внедрение ИИ в судебную систему: какие дела он будет вести?

Многие страны начали активно внедрять нейросети в досудебные и судебные стадии производства по административным, гражданским и даже уголовным делам. Например, в Верховном суде Китая умный помощник SoS (System of Systems) подключается к столу каждого судьи и берет на себя разработку юридической аргументации, исправление ошибок в судебном акте и т.д., обрабатывая до 100 000 дел ежедневно. Причем, при возникающих разногласиях судья обязан занести в систему объяснение своего решения.

Расскажем о планах внедрения ИИ в российскую систему правосудия, которыми поделилось руководство Верховного суда РФ и Совета судей России.

Этапы

В будущем году предполагается запуск системы “Правосудие онлайн”. Забегая вперед, успокоим: выносить решения за судью и определять судьбу человека ИИ не будет. А вот вести статистику дел, составлять иски, определять подсудность дела, готовить проект документа и выполнять другую рутинную работу станет проще. Это позволит экономить “время реагирования” в системе правосудия.

Специалисты предлагают следующие перспективы внедрения:

      краткосрочная: ИИ как секретарь по ряду вопросов делопроизводства и ассистент при рассмотрении дела по существу;

      среднесрочная: ИИ как судья-компаньон по вопросу оценки ряда доказательств;

      долгосрочная: возможная замена судьи-человека ИИ по отдельным функциям при осуществлении правосудия.
Алексей Волков
Автор: Алексей Волков

Известный в сети как LexVolkov, опытный ИТ-журналист из Новосибирска, предоставляющий экспертные аналитические статьи о разработке программного обеспечения и сетевой безопасности. Его публикации помогают объединить сложные ИТ-концепции с практическими примерами, что делает его авторитетным голосом на российской технологической сцене.