Внедрение ИИ в судебную систему: какие дела он будет вести?

Многие страны начали активно внедрять нейросети в досудебные и судебные стадии производства по административным, гражданским и даже уголовным делам. Например, в Верховном суде Китая умный помощник SoS (System of Systems) подключается к столу каждого судьи и берет на себя разработку юридической аргументации, исправление ошибок в судебном акте и т.д., обрабатывая до 100 000 дел ежедневно. Причем, при возникающих разногласиях судья обязан занести в систему объяснение своего решения.

Расскажем о планах внедрения ИИ в российскую систему правосудия, которыми поделилось руководство Верховного суда РФ и Совета судей России.

Этапы

В будущем году предполагается запуск системы “Правосудие онлайн”. Забегая вперед, успокоим : выносить решения за судью и определять судьбу человека ИИ не будет. А вот вести статистику дел, составлять иски, определять подсудность дела, готовить проект документа и выполнять другую рутинную работу станет проще. Это позволит экономить “время реагирования” в системе правосудия.

Специалисты предлагают следующие перспективы внедрения:

● краткосрочная: ИИ как секретарь по ряду вопросов делопроизводства и ассистент при рассмотрении дела по существу;

● среднесрочная: ИИ как судья-компаньон по вопросу оценки ряда доказательств;

● долгосрочная: возможная замена судьи-человека ИИ по отдельным функциям при осуществлении правосудия.