Виртуальный номер для регистрации Mail.ru

В современном мире Mail.ru — это не просто почтовый сервис, а целая экосистема с множеством функций. Для полноценного использования всех возможностей необходим аккаунт. Однако, регистрация почты Mail.ru без номера телефона вызывает вопросы у многих пользователей. Давайте разберемся, как можно решить эту задачу.

На данный момент единственный способ зарегистрировать почту Mail.ru без номера телефона — это использование системы Vk ID. Однако, это решение требует предварительной регистрации во ВКонтакте с указанием мобильного номера, что усложняет процесс и не позволяет сохранять анонимность.

Обход ограничения с помощью TIGER SMS

Создайте почту Mail.ru не указывая ваш реальный номер телефона. Сервис временных виртуальных номеров TIGER SMS подготовил простую и удобную инструкцию. Выполните следующие шаги:

1. Перейдите на сайт TIGER SMS и нажмите кнопку «Регистрация». Процедура быстрая и требует минимальных данных, что позволяет сохранить анонимность.

2. Выберите удобный способ пополнения баланса. Затем, используя удобное меню, найдите подходящий виртуальный номер для регистрации почты Mail.ru.

3. Перейдите на страницу регистрации Mail.ru, введите имя аккаунта и установите пароль. В поле для номера телефона укажите виртуальный номер, приобретенный на TIGER SMS.

4. Выберите опцию подтверждения по СМС и введите код, полученный на виртуальный номер через личный кабинет TIGER SMS.

Оптимальное решение для тех, кто хочет зарегистрировать почту Mail.ru без использования реального номера телефона, уже найдено, и это — TIGER SMS. Создавайте аккаунты абсолютно в любых мессенджерах, социальных сетях и сервисах, не переживая, что пострадает ваша анонимность.