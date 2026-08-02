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外卖平台虚拟号码注册指南 | Tiger SMS

内容

用虚拟号码注册外卖与快递平台

开始之前的快速答疑

外卖平台为什么要手机号？

可以用虚拟号码注册外卖平台吗？

为什么用 Tiger SMS 完成外卖平台验证？

虚拟号码能挡掉营销短信吗？

需要先了解什么？

这些外卖平台都要求手机验证

亚洲。 Grab 是东南亚领先的出行与外卖超级应用；没有手机号就无法注册 Grab，因为平台要用一次性验证码来核验身份。Foodpanda 的机制一样，注册和登录都通过短信下发一次性密码。

为什么这一步会让人心烦

为什么虚拟号码适合外卖注册，以及 Tiger SMS 的用法

开始使用

外卖平台虚拟号码注册指南 | Tiger SMS

用虚拟号码注册外卖与快递平台

外卖和快递类应用让日常采买省心不少，但几乎每一款都要求你先绑定手机号才能下第一单。这一步验证是平台的安全措施，却也把你的私人号码和营销短信绑在了一起；在部分国家和地区，注册甚至只接受当地号码。虚拟号码为注册外卖平台提供了另一种思路：借助 Tiger SMS，你可以用一个在线号码接收注册所需的短信验证码，把私人号码单独留出来。

开始之前的快速答疑

外卖平台为什么要手机号？

用来确认你是真实用户，也方便骑手就订单与你联系。以 DoorDash 为例，验证手机号后，配送员就能在送餐途中通过短信联系顾客。

可以用虚拟号码注册外卖平台吗？

可以，只要这个号码能收到验证短信即可。Tiger SMS 正是为此提供在线号码。

为什么用 Tiger SMS 完成外卖平台验证？

它让你无需交出私人号码就能收到注册验证码，而且只有真正收到短信时才计费。

虚拟号码能挡掉营销短信吗？

它能把推广信息留在验证号码上，而不是你的主号码；不过各平台仍有各自的消息推送规则。

需要先了解什么？

Tiger SMS 只负责接收验证码，它不是通话服务，也不是长期号码，更不能用来日后找回账号。

这些外卖平台都要求手机验证

主流外卖品牌大多把“验证过的手机号”当作注册的必备环节。下面这些在各自地区都相当知名，注册时都会通过短信下发验证码。

美国。 在 DoorDash 注册时，需要填写姓名、邮箱和手机号，随后平台会发来一条六位数验证码短信，输入后才能完成开通。DoorDash 还会用这个号码，向已加入短信列表的顾客推送优惠信息。Uber Eats 的做法类似，账号也要绑定验证过的号码。

欧洲。 源自英国的 Deliveroo 在注册时要求填写有效邮箱和手机号，并先发送短信验证码，之后才能下单。总部位于赫尔辛基的 Wolt 把手机验证设为注册的必经步骤。来自巴塞罗那的快递平台 Glovo 同样会下发短信验证码，需要输入才能完成注册。

亚洲。 Grab 是东南亚领先的出行与外卖超级应用；没有手机号就无法注册 Grab，因为平台要用一次性验证码来核验身份。Foodpanda 的机制一样，注册和登录都通过短信下发一次性密码。

为什么这一步会让人心烦

头一个麻烦是收到不想要的信息。私人号码一旦和外卖账号绑定，往往就进了营销名单，于是折扣短信便和你真正需要的订单通知一起涌来。把验证码放在另一个在线号码上，能帮你的主号码少些这类骚扰。

第二个麻烦是号码的地区限制。有些平台只接受在其运营国家发行的号码。以 Foodpanda 为例，在某些市场，注册往往只认当地号码。对于已经移居海外、经常出差，或手持外国号码的人来说，这就成了一道坑。Tiger SMS 允许你从多个国家中挑选号码来接收验证码，但能否使用取决于具体服务和国家，你也仍需遵守各平台的条款。

用户需自行遵守所注册各平台的规则。对于用户在第三方服务上的行为，Tiger SMS 概不负责；若账号注册成功后被封禁、停用、限制、审查或功能受限，Tiger SMS 不予退款。

为什么虚拟号码适合外卖注册，以及 Tiger SMS 的用法

一次外卖注册通常只需要一条验证码，在线号码恰好胜任这件事。Tiger SMS 提供用于接收短信验证码的虚拟号码，让你的私人联系方式与外卖应用及其推广信息保持隔离。你先选择服务和国家，再申请号码，只有在收到短信时才付费；如果用所给号码无法完成注册，则会退款。

当某个平台只接受本地号码时，从该平台支持的国家选一个号码也会有帮助。正因如此，Tiger SMS 提供了多国号码可选，但它不保证每项服务都能匹配每个国家；当所选组合不可用时，会在付款前提醒你。

用户需自行遵守所注册各平台的规则。对于用户在第三方服务上的行为，Tiger SMS 概不负责；若账号注册成功后被封禁、停用、限制、审查或功能受限，Tiger SMS 不予退款。

用 Tiger SMS 接收外卖平台验证码的步骤如下：

1.   在官网或 Telegram 机器人上注册或登录 Tiger SMS 账号。

2.   用任一可用的付款方式充值。

3.   选择你要验证的外卖服务。若列表中没有，可选择“Any service”（任意服务）选项，但请注意这种情况下不保证可用。

4.   为虚拟号码选择国家。如果所选服务在该国家不可用，Tiger SMS 会在你付款前提示。

5.   申请号码，并在外卖应用注册时填入该号码。

6.   等待验证短信抵达 Tiger SMS，然后复制验证码。

7.   在应用中输入验证码，完成验证。

有几点限制值得记住。Tiger SMS 只接收验证码，且只有短信到达时才计费。默认情况下，一个号码只用于一项服务的一条短信；若需用同一个号码验证多个平台，请联系客服。该号码用于首次验证，之后无法用来找回账号。

开始使用

注册外卖平台，不必让私人号码进营销名单，也不必被地区限制卡住。一个虚拟号码就能搞定应用所需的那条验证码，把你自己的号码留在一旁。如果你想更快、更私密地接收外卖平台的短信验证码，注册一个 Tiger SMS 账号，选好服务和国家，几分钟就能开始验证。

德米特里·彼得罗夫
作者: 德米特里·彼得罗夫
他探索最新的数字营销策略，专注于社交媒体趋势和消费者行为分析。他富有洞察力的报道帮助营销专业人士在快速发展的行业中保持领先地位。