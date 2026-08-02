外卖平台虚拟号码注册指南 | Tiger SMS

用虚拟号码注册外卖与快递平台

外卖和快递类应用让日常采买省心不少，但几乎每一款都要求你先绑定手机号才能下第一单。这一步验证是平台的安全措施，却也把你的私人号码和营销短信绑在了一起；在部分国家和地区，注册甚至只接受当地号码。虚拟号码为注册外卖平台提供了另一种思路：借助 Tiger SMS，你可以用一个在线号码接收注册所需的短信验证码，把私人号码单独留出来。

开始之前的快速答疑

外卖平台为什么要手机号？

用来确认你是真实用户，也方便骑手就订单与你联系。以 DoorDash 为例，验证手机号后，配送员就能在送餐途中通过短信联系顾客。

可以用虚拟号码注册外卖平台吗？

可以，只要这个号码能收到验证短信即可。Tiger SMS 正是为此提供在线号码。

为什么用 Tiger SMS 完成外卖平台验证？

它让你无需交出私人号码就能收到注册验证码，而且只有真正收到短信时才计费。

虚拟号码能挡掉营销短信吗？

它能把推广信息留在验证号码上，而不是你的主号码；不过各平台仍有各自的消息推送规则。

需要先了解什么？

Tiger SMS 只负责接收验证码，它不是通话服务，也不是长期号码，更不能用来日后找回账号。

这些外卖平台都要求手机验证

主流外卖品牌大多把“验证过的手机号”当作注册的必备环节。下面这些在各自地区都相当知名，注册时都会通过短信下发验证码。

美国。 在 DoorDash 注册时，需要填写姓名、邮箱和手机号，随后平台会发来一条六位数验证码短信，输入后才能完成开通。DoorDash 还会用这个号码，向已加入短信列表的顾客推送优惠信息。Uber Eats 的做法类似，账号也要绑定验证过的号码。

欧洲。 源自英国的 Deliveroo 在注册时要求填写有效邮箱和手机号，并先发送短信验证码，之后才能下单。总部位于赫尔辛基的 Wolt 把手机验证设为注册的必经步骤。来自巴塞罗那的快递平台 Glovo 同样会下发短信验证码，需要输入才能完成注册。

亚洲。 Grab 是东南亚领先的出行与外卖超级应用；没有手机号就无法注册 Grab，因为平台要用一次性验证码来核验身份。Foodpanda 的机制一样，注册和登录都通过短信下发一次性密码。

为什么这一步会让人心烦

头一个麻烦是收到不想要的信息。私人号码一旦和外卖账号绑定，往往就进了营销名单，于是折扣短信便和你真正需要的订单通知一起涌来。把验证码放在另一个在线号码上，能帮你的主号码少些这类骚扰。

第二个麻烦是号码的地区限制。有些平台只接受在其运营国家发行的号码。以 Foodpanda 为例，在某些市场，注册往往只认当地号码。对于已经移居海外、经常出差，或手持外国号码的人来说，这就成了一道坑。Tiger SMS 允许你从多个国家中挑选号码来接收验证码，但能否使用取决于具体服务和国家，你也仍需遵守各平台的条款。

用户需自行遵守所注册各平台的规则。对于用户在第三方服务上的行为，Tiger SMS 概不负责；若账号注册成功后被封禁、停用、限制、审查或功能受限，Tiger SMS 不予退款。

为什么虚拟号码适合外卖注册，以及 Tiger SMS 的用法

一次外卖注册通常只需要一条验证码，在线号码恰好胜任这件事。Tiger SMS 提供用于接收短信验证码的虚拟号码，让你的私人联系方式与外卖应用及其推广信息保持隔离。你先选择服务和国家，再申请号码，只有在收到短信时才付费；如果用所给号码无法完成注册，则会退款。

当某个平台只接受本地号码时，从该平台支持的国家选一个号码也会有帮助。正因如此，Tiger SMS 提供了多国号码可选，但它不保证每项服务都能匹配每个国家；当所选组合不可用时，会在付款前提醒你。

用户需自行遵守所注册各平台的规则。对于用户在第三方服务上的行为，Tiger SMS 概不负责；若账号注册成功后被封禁、停用、限制、审查或功能受限，Tiger SMS 不予退款。

用 Tiger SMS 接收外卖平台验证码的步骤如下：

1. 在官网或 Telegram 机器人上注册或登录 Tiger SMS 账号。

2. 用任一可用的付款方式充值。

3. 选择你要验证的外卖服务。若列表中没有，可选择“Any service”（任意服务）选项，但请注意这种情况下不保证可用。

4. 为虚拟号码选择国家。如果所选服务在该国家不可用，Tiger SMS 会在你付款前提示。

5. 申请号码，并在外卖应用注册时填入该号码。

6. 等待验证短信抵达 Tiger SMS，然后复制验证码。

7. 在应用中输入验证码，完成验证。

有几点限制值得记住。Tiger SMS 只接收验证码，且只有短信到达时才计费。默认情况下，一个号码只用于一项服务的一条短信；若需用同一个号码验证多个平台，请联系客服。该号码用于首次验证，之后无法用来找回账号。

开始使用

注册外卖平台，不必让私人号码进营销名单，也不必被地区限制卡住。一个虚拟号码就能搞定应用所需的那条验证码，把你自己的号码留在一旁。如果你想更快、更私密地接收外卖平台的短信验证码，注册一个 Tiger SMS 账号，选好服务和国家，几分钟就能开始验证。