Números virtuales para registrarse en servicios de reparto

Las apps de reparto de comida y paquetería simplifican los recados del día a día, pero casi todas piden un número de teléfono antes de dejarte hacer el primer pedido. Ese paso de verificación protege a la plataforma, aunque también deja tu número personal ligado a listas de promociones y, en algunos mercados, solo funciona si el número es del país correspondiente. Los números virtuales para servicios de reparto abren otra vía: con Tiger SMS puedes recibir el código SMS que exige el registro en un número en línea y mantener aparte tu línea personal.

Respuestas rápidas antes de empezar

¿Por qué las apps de reparto piden un número de teléfono?

Lo usan para confirmar que eres un cliente real y para que el repartidor pueda contactarte por el pedido. DoorDash, por ejemplo, verifica el número para que el repartidor pueda escribirte por SMS durante la entrega.

¿Puedes registrarte en una app de reparto con un número virtual?

Sí, siempre que ese número pueda recibir el SMS de confirmación. Tiger SMS ofrece precisamente un número en línea para eso.

¿Por qué usar Tiger SMS para verificar apps de reparto?

Te permite recibir el código de registro sin ceder tu número personal, y solo pagas cuando el SMS llega de verdad.

¿Un número virtual frena los mensajes promocionales?

Mantiene la publicidad ligada al número de verificación en lugar de a tu línea principal, aunque cada plataforma fija sus propias reglas de envío.

¿Qué conviene saber primero?

Tiger SMS solo recibe códigos de verificación. No es un servicio de llamadas, ni una línea de larga duración, ni una forma de recuperar una cuenta más adelante.

Estos servicios de reparto exigen verificación telefónica

La mayoría de las grandes marcas de reparto tratan el número verificado como una parte obligatoria del registro. Los ejemplos siguientes están entre los más conocidos de sus regiones, y todos envían un código por SMS al crear la cuenta.

Estados Unidos. Al registrarte en DoorDash debes indicar nombre, correo y número de móvil; después la plataforma envía un código de seis dígitos por SMS que introduces para confirmar la cuenta. DoorDash también usa ese número para mandar ofertas a los clientes inscritos en su lista de mensajes. Uber Eats sigue una pauta parecida y vincula el acceso a la cuenta con una línea verificada.

Europa. Deliveroo, de origen británico, pide un correo válido y un número de teléfono al registrarte y envía primero un código por SMS antes de poder pedir. Wolt, con sede en Helsinki, hace de la verificación telefónica un paso obligatorio del registro. Glovo, la plataforma de mensajería nacida en Barcelona, también envía un código por SMS que hay que introducir para completar el alta.

Asia. Grab es la súper app de referencia para transporte y reparto en el Sudeste Asiático; no puedes crear una cuenta de Grab sin número de teléfono, porque la plataforma verifica la identidad con una contraseña de un solo uso. Foodpanda funciona igual: envía contraseñas de un solo uso por SMS tanto para el registro como para iniciar sesión.

Por qué este paso puede resultar molesto

El primer problema son los mensajes que no pediste. En cuanto tu número personal queda ligado a un perfil de reparto, suele acabar en una lista de marketing, y los SMS con descuentos empiezan a llegar junto a los avisos de pedido que sí te interesan. Dejar el código de confirmación en un número en línea aparte ayuda a que tu línea principal se libre de ese ruido.

El segundo problema son los requisitos de número por región. Algunas plataformas solo aceptan números emitidos en el país donde operan. Foodpanda, por ejemplo, en ciertos mercados suele limitar el registro a números locales. Eso levanta una barrera para quien se ha mudado al extranjero, viaja a menudo o tiene una línea de otro país. Tiger SMS te deja elegir un número entre varios países para recibir el código, pero la disponibilidad depende del servicio y del país, y sigues siendo responsable de cumplir los términos de cada plataforma.

Cada usuario es responsable de cumplir las normas de la plataforma en la que se registra. Tiger SMS no se hace responsable de lo que los usuarios hagan en servicios de terceros y no reembolsa el pago si una cuenta registrada con éxito se bloquea, suspende, restringe, revisa o limita más adelante.

Por qué un número virtual encaja en los registros de reparto y cómo funciona Tiger SMS

Un alta de reparto suele necesitar un solo código, y un número en línea cumple bien ese cometido. Tiger SMS facilita un número virtual para recibir el SMS de confirmación, de modo que tus datos personales quedan al margen de las apps de reparto y su publicidad. Eliges servicio y país, solicitas el número y pagas solo cuando llega el mensaje; si no es posible registrarse con el número facilitado, te devuelven el importe.

Cuando una plataforma solo admite líneas locales, elegir un número del país que ese servicio admite también ayuda. Por eso Tiger SMS ofrece una amplia selección de países, aunque no garantiza que todos los servicios funcionen con todos los países, y avisa antes del pago cuando la combinación elegida no está disponible.

Cada usuario es responsable de cumplir las normas de la plataforma en la que se registra. Tiger SMS no se hace responsable de lo que los usuarios hagan en servicios de terceros y no reembolsa el pago si una cuenta registrada con éxito se bloquea, suspende, restringe, revisa o limita más adelante.

Así se recibe el código de una app de reparto con Tiger SMS:

1. Crea una cuenta de Tiger SMS o inicia sesión, desde la web o el bot de Telegram.

2. Añade saldo con cualquiera de los métodos de pago disponibles.

3. Elige el servicio de reparto que quieres verificar. Si no aparece en la lista, selecciona la opción «Any service» (cualquier servicio), teniendo en cuenta que en ese caso la disponibilidad no está garantizada.

4. Elige el país del número virtual. Tiger SMS te avisará si el servicio elegido no está disponible para ese país antes de pagar.

5. Solicita el número e introdúcelo durante el registro en la app de reparto.

6. Espera a que el SMS de confirmación llegue a Tiger SMS y copia el código.

7. Introduce el código en la app para terminar la verificación.

Conviene recordar algunos límites. Tiger SMS solo recibe códigos y solo se cobra cuando el SMS llega. Por defecto, un número gestiona un mensaje para un servicio; si necesitas un mismo número para varias plataformas, contacta con soporte. El número sirve para la confirmación inicial y no se puede usar luego para recuperar la cuenta.

Cómo empezar

Registrarte en un servicio de reparto no tiene por qué meter tu número personal en una lista de marketing ni dejarte atascado ante un requisito regional. Un número virtual se encarga del único código que pide la app y deja tu propia línea al margen. Si quieres una forma más rápida y privada de recibir el código SMS de las apps de reparto, crea una cuenta de Tiger SMS, elige servicio y país, y empieza a verificar en unos minutos.