Usar un número virtual para herramientas de IA: lo que conviene saber antes de registrarte

Herramientas de IA como ChatGPT, Gemini y Claude ya forman parte del trabajo y el estudio diarios de mucha gente. Crear una cuenta en cualquiera de ellas suele incluir un paso telefónico: la plataforma envía un código de verificación por SMS y pide que lo introduzcas antes de activar la cuenta. Ese paso puede resultar incómodo si prefieres no entregar tu número personal o si ya lo usaste en otro sitio. Un número virtual para herramientas de IA ofrece otra vía. Con Tiger SMS, solicitas un número en línea, recibes en él el código de verificación y completas el registro sin exponer tu propia SIM. Solo se cobra cuando el código llega, así que una solicitud que no uses no te cuesta nada.

Respuestas rápidas antes de empezar

¿Por qué las herramientas de IA piden un número de teléfono?

La mayoría de las grandes plataformas de IA usan la verificación por SMS para confirmar que detrás de cada cuenta nueva hay una persona real y para limitar el spam y los registros automáticos. Suele ser un paso único durante el registro.

¿Puedo registrarme con un número virtual en lugar del mío?

Sí. Un número virtual recibe el mismo código que llegaría a tu SIM personal, lo que te permite completar el registro y reservar tu número principal para ti.

¿En qué ayuda tener más de una cuenta?

Las cuentas separadas te permiten organizar distintos tipos de trabajo y mantener limpio el historial de cada una. Ahora bien, los límites de uso más altos vienen del plan de pago de la plataforma, no de acumular cuentas gratuitas.

¿De verdad mis datos quedan más privados así?

Mantener tu número personal fuera de una cuenta reduce cuánta información identificable queda ligada a ella. Pero no oculta tu actividad ante la propia plataforma.

¿Puedo usar un número de otro país?

Las plataformas de IA aceptan números solo de países admitidos y a menudo rechazan las líneas VoIP o creadas por apps, por eso Tiger SMS te deja elegir uno que el servicio acepte para la verificación. Ayuda con el paso del SMS, no con las reglas regionales propias de la plataforma.

Sacar un uso más ordenado de tus cuentas de IA

Quienes usan mucho las herramientas de IA suelen tener más de una cuenta, y hay razones legítimas para ello. Un solo perfil lo mezcla todo: pruebas rápidas, preguntas personales y trabajo serio de proyectos acaban en el mismo historial. Repartir eso entre cuentas separadas mantiene cada una enfocada, de modo que el contexto guardado y las conversaciones anteriores de un perfil de trabajo no se mezclan con el uso cotidiano.

Conviene tener claro qué te da una cuenta extra y qué no. En la mayoría de las plataformas de IA, los planes gratuitos incluyen un tope de uso: un límite de mensajes, tokens o solicitudes por período. La forma prevista de subir ese tope es pasar a un plan de pago, que cada proveedor ofrece a quienes necesitan más capacidad. Las cuentas adicionales sirven para organizar y separar, no como una manera de sortear los límites de un plan; además, cada plataforma fija sus propias reglas sobre cuántas cuentas puede tener una persona y cómo usarlas.

Cuando sí abres una segunda cuenta legítima, un número virtual mantiene el proceso privado. Muchos servicios de IA vinculan un número a una sola cuenta, así que reutilizar tu SIM personal entre varios perfiles a menudo ni siquiera es posible. Solicitar un número en línea nuevo para cada registro resuelve eso con limpieza y deja tus datos de contacto fuera de cada perfil adicional.

Los usuarios son responsables de cumplir las reglas de cada plataforma en la que se registran. Tiger SMS no se responsabiliza de las acciones que los usuarios realicen en servicios de terceros y no ofrece reembolsos si una cuenta registrada con éxito se bloquea, suspende, restringe, somete a revisión o limita posteriormente.

Mantener tus datos personales más privados

Cada vez que usas una herramienta de IA, la plataforma registra información de esa sesión: las indicaciones que envías, las marcas de tiempo y detalles sobre tu dispositivo y tu conexión. Tu número de teléfono suele estar en el centro de ese registro, porque es lo que enlaza la cuenta con tu identidad real. Para quien quiera reducir ese vínculo, el número es un punto de partida sensato.

Un número virtual ayuda aquí de forma concreta. Te permite recibir el código de registro sin asociar tu SIM personal al perfil, de modo que la cuenta no queda ligada directamente al número que usas para el banco, la mensajería y los contactos de cada día. Si más adelante dejas de usar la herramienta de IA, no queda ningún vínculo persistente entre ella y tu número principal.

Vale la pena ser realista sobre sus límites. Quitar tu número personal reduce cuántos datos identificables se asocian a una cuenta, pero no vuelve invisible tu actividad ante la plataforma. El servicio sigue viendo lo que haces con la sesión iniciada, y su propia política de privacidad determina cómo se maneja esa información. Un número virtual es una capa de privacidad entre varias, junto con decisiones como el correo con el que te registras y los ajustes que activas dentro de la herramienta.

Separar el uso laboral del personal

Hoy muchas personas se apoyan en las herramientas de IA para su trabajo —redactar mensajes, resumir documentos, escribir código— y a la vez usan en casa un asistente parecido para preguntas personales y aficiones. Hacer pasar ambas cosas por una sola cuenta funde los dos mundos, y eso rara vez es lo que se busca.

Dos cuentas mantienen cada lado bien diferenciado. Los asistentes actuales recuerdan el contexto: conversaciones previas, preferencias guardadas y detalles que has compartido. Cuando el uso profesional y el personal comparten un perfil, esa memoria mezcla material de la empresa con notas privadas. Una cuenta de trabajo dedicada mantiene el contexto guardado del asistente centrado en la tarea, mientras que la cuenta personal sigue siendo solo tuya. A veces los equipos también prefieren esto, para que las conversaciones relacionadas con la empresa no queden atadas al inicio de sesión personal de un empleado.

Al crear esa segunda cuenta es donde encaja un número virtual. En lugar de registrar una cuenta de trabajo con tu SIM personal —o una cuenta personal con un número laboral al que quizá pierdas acceso más adelante— puedes verificar cada una con un número en línea de Tiger SMS. Llega el código, lo introduces y las dos quedan separadas desde el principio.

Elegir un número de un país admitido

Las plataformas de IA suelen aceptar números de verificación solo de un conjunto de países admitidos, y a menudo rechazan ciertos tipos de número, como las líneas VoIP o creadas por apps. Solo por eso, un registro puede quedarse atascado en el paso del SMS, aun cuando el resto de tus datos sean correctos. Es una causa habitual de errores de verificación.

Como Tiger SMS ofrece números de muchos países, puedes elegir uno que un servicio determinado acepte y recibir el código en él. La disponibilidad de una combinación concreta de servicio y país varía, así que Tiger SMS la comprueba y te avisa antes de pagar cuando una combinación no va a funcionar. Un número elegido así te ayuda a superar la verificación; no anula las reglas de elegibilidad o de región propias de la plataforma, y el acceso a la herramienta en sí lo sigue rigiendo ese servicio. Sigues siendo responsable de cumplir los términos de cada plataforma en la que te registras.

Los usuarios son responsables de cumplir las reglas de cada plataforma en la que se registran. Tiger SMS no se responsabiliza de las acciones que los usuarios realicen en servicios de terceros y no ofrece reembolsos si una cuenta registrada con éxito se bloquea, suspende, restringe, somete a revisión o limita posteriormente.

Completar el registro con Tiger SMS

Recibir el código de verificación de una herramienta de IA con Tiger SMS lleva unos pocos pasos. Crea una cuenta de Tiger SMS o inicia sesión, añade saldo y luego elige el servicio de IA que quieras y un país para el número. Si el servicio exacto no aparece en la lista, la opción «Any service» (cualquier servicio) puede servir, aunque en ese caso la disponibilidad no está garantizada. Tiger SMS también te avisa antes de pagar cuando un servicio elegido no está disponible para un país, así no pagas por un número que no podrás usar.

Tras solicitar el número, introdúcelo durante el registro en la plataforma de IA, espera el código y cópialo desde Tiger SMS para terminar. El cobro se produce solo cuando se recibe el SMS y, si no es posible registrarse con el número, se aplica un reembolso. Por defecto, un número cubre un código para un servicio; contacta con soporte si necesitas un número que sirva para varios. Ten presente que el número está pensado para recibir el código de registro, no para volver a iniciar sesión ni recuperar la cuenta más adelante. Tanto el sitio web de Tiger SMS como su bot de Telegram realizan los mismos pasos.

Si quieres una forma más privada de configurar tus cuentas de IA, crea una cuenta de Tiger SMS, elige tu servicio y país, y recibe tu código de verificación en unos min