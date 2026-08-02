为 AI 工具使用虚拟号码：短信验证指南

为 AI 工具注册时使用虚拟号码：注册前你需要了解的事

ChatGPT、Gemini、Claude 等 AI 工具，已经成为很多人日常工作和学习的一部分。注册这类账号时，往往少不了一个手机环节：平台会发送一条短信验证码，要求你填写后才能启用账号。如果你不太想交出自己的私人号码，或者这个号码早已用在别的地方，这一步就会让人有些为难。为 AI 工具使用虚拟号码提供了另一种思路。借助 Tiger SMS，你可以申请一个在线号码，用它接收验证码，从而在不暴露自己 SIM 卡的情况下完成注册。只有当验证码真正收到时才会扣费，因此没用上的申请不会产生任何费用。

注册前的快速问答

AI 工具为什么要手机号？

大多数大型 AI 平台通过短信验证来确认每个新账号背后是真实用户，并借此减少垃圾注册和自动化批量注册。通常这只是注册时的一次性步骤。

我能用虚拟号码代替自己的号码注册吗？

可以。虚拟号码能收到和你个人 SIM 卡一样的验证码，让你在完成注册的同时，把主号码保留给自己。

拥有多个账号有什么帮助？

分开的账号能让你把不同类型的工作理清楚，各自的记录也更干净。不过，更高的用量上限来自平台的付费套餐，而不是靠叠加多个免费账号。

这样做我的数据真的更私密吗？

把个人号码从账号上拿掉，能减少与它绑定的可识别信息，但并不能让你的使用行为对平台本身隐身。

我可以用其他国家的号码吗？

AI 平台只接受来自其支持国家的号码，并且常常会拒绝 VoIP 或由应用生成的号码，因此 Tiger SMS 让你挑选一个该服务能接受的号码用于验证。它帮的是短信这一步，而不是平台自身的地区规则。

让多个 AI 账号用得更有条理

经常使用 AI 工具的人，往往会持有不止一个账号，这背后有些正当的理由。单一账号会把所有内容混在一起：随手的尝试、私人问题、正经的项目工作，全都堆进同一段记录里。把它们分到不同账号，各自的用途就更聚焦——工作账号里保存的上下文和过往对话，也能和日常闲用区分开。

有一点值得说清楚：多开一个账号能带来什么、又不能带来什么。多数 AI 平台的免费套餐都设有用量上限——在一段时间内对消息数、token 或请求次数的限制。要提高这个上限，正规的做法是升级到付费套餐，各家平台都为需要更多额度的人提供了这一选项。额外的账号适合用来做分类和区隔，而不是绕开套餐限制的手段；每个平台对一个人能持有多少账号、以及如何使用，都有各自的规定。

当你确实要开设第二个正当账号时，虚拟号码能让整个过程保持私密。很多 AI 服务是一个号码对应一个账号，所以把个人 SIM 卡在多个账号之间重复使用，往往本来就行不通。为每次注册申请一个新的在线号码，能干利落落地解决这个问题，也能让你的联系方式不出现在每一个额外账号里。

用户需自行遵守所注册的每个平台的规则。对于用户在第三方服务上的行为，Tiger SMS 概不负责；若账号成功注册后又被封禁、停用、限制、审查或设限，Tiger SMS 不予退款。

让个人信息更私密一些

每次使用 AI 工具，平台都会记录这次会话的相关信息——你发送的提示词、时间戳，以及关于你的设备和网络连接的细节。你的手机号往往处在这份记录的核心，因为它常常把账号和你的真实身份联系起来。对于想要弱化这层联系的人来说，从号码入手是个合理的起点。

虚拟号码在这里的帮助很具体。它让你在不把个人 SIM 卡绑到账号上的前提下收到注册验证码，于是这个账号就不会直接和你用于银行、通讯、日常联系的号码挂钩。哪怕日后你不再使用这个 AI 工具，它和你主号码之间也不会留下藕断丝连的关联。

也要实事求是地看待它的边界。去掉个人号码，能减少绑定在账号上的可识别信息，但并不能让你的使用行为对平台隐形。你登录后所做的一切，平台依然看得到，如何处理这些信息，取决于它自己的隐私政策。虚拟号码只是若干层隐私保护中的一层，此外还有你用哪个邮箱注册、在工具里打开哪些设置等选择。

把工作和个人使用分开

如今很多人把 AI 工具用在工作上——起草信息、总结文档、编写代码——同时又在家里用同类助手处理私人问题和兴趣爱好。两边都挤在同一个账号里，会把这两个世界搞在一起，而这通常并不是大家想要的。

两个账号能让各自保持清爽。如今的助手会记住上下文：早先的对话、保存的偏好，以及你分享过的细节。当工作和个人使用共用一个账号时，这份“记忆”就会把公司资料和私人笔记混在一起。一个专用的工作账号，能让助手保存的上下文始终围绕工作；个人账号则完全属于你自己。团队有时也偏好这种做法，好让与公司相关的对话，不与员工的私人登录绑在一起。

开设第二个账号，正是虚拟号码派上用场的地方。与其用个人 SIM 卡去注册工作账号——或者用一个日后可能失去使用权的工作号码去注册个人账号——你都可以用 Tiger SMS 的在线号码分别完成验证。验证码收到、填入，账号从一开始就是分开的。

选择来自支持国家的号码

AI 平台通常只接受来自一批支持国家的验证号码，而且往往会拒绝某些类型的号码，比如 VoIP 或由应用生成的线路。仅凭这一点，注册就可能卡在短信这一步，哪怕你其余的资料都填得没错。这是相当常见的一类验证报错。

由于 Tiger SMS 提供来自多个国家的号码，你可以挑一个某项服务能接受的号码来接收验证码。至于某个“服务 + 国家”的具体组合是否可用，会有所不同，因此 Tiger SMS 会先做检查，并在某个组合行不通时于付款前提醒你。这样选出的号码，能帮你通过验证；它并不会推翻平台自身的资格或地区规则，能否使用该工具，仍由该服务决定。你始终需要遵守所注册的每个平台的条款。

用户需自行遵守所注册的每个平台的规则。对于用户在第三方服务上的行为，Tiger SMS 概不负责；若账号成功注册后又被封禁、停用、限制、审查或设限，Tiger SMS 不予退款。

用 Tiger SMS 完成注册

用 Tiger SMS 接收 AI 工具的验证码，流程很简短。先注册或登录 Tiger SMS 账户，充值，然后选择你想验证的 AI 服务，并为号码选定一个国家。如果列表里没有你要的具体服务，可以选择“Any service”（任意服务）选项，不过这种情况下并不保证一定有可用号码。当所选服务在某个国家不可用时，Tiger SMS 也会在付款前提醒你，这样你就不会为一个用不了的号码付费。

申请号码后，在 AI 平台注册时填入这个号码，等待验证码，再从 Tiger SMS 里把它复制出来即可完成。只有当短信收到时才会扣费；如果用这个号码无法完成注册，则可以退款。默认情况下，一个号码对应一项服务的一条验证码；如果你需要一个能用于多项服务的号码，请联系客服。请记住，这个号码是用来接收注册验证码的，而不是用于日后再次登录或找回账号。Tiger SMS 的网站和其 Telegram 机器人都可以完成上述步骤。

如果你想用更私密的方式来搭建自己的 AI 账号，注册一个 Tiger SMS 账户，选择服务和国家，几分钟内就能收到你的验证码。