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Как с помощью сервиса Tiger-SMS можно устроиться на работу

Содержание

Немного статистики

Решение

Как с помощью сервиса Tiger-SMS можно устроиться на работу

Согласитесь, не все мы ведем себя образцово в социальных сетях, иногда активно самовыражаясь. Тем временем, при приеме на работу многие HR-менеджеры просматривают страницы соискателя – это обычная практика. Если сочтут, что ваше мышление и образ жизни идут вразрез с политикой компании, то откажут в должности.  Обидно, ведь специалистом то вы можете быть хорошим. Есть решение: с помощью “Tiger sms” можно создать дополнительный аккаунт для потенциальных работодателей и коллег, так называемую страницу-визитку.

Немного статистики

Эксперты кадровых служб приводят интересные цифры: 28% руководителей ограничиваются основной информацией и фотографиями соискателя, 24% интересуются авторскими публикациями, а 9% проводят поиск по никнеймам, чтобы отследить сообщения в пабликах и на форумах.

В то же время опрос соискателей показал, что при создании страницы-визитки они:

      выкладывали специально подготовленные “приличные” фотографии (25%);

      размещали тематические посты из “нужной” сферы интересов (32%);

      подписывались на пользователей и группы для создания впечатления заинтересованности определенными темами (18%).

Данные были получены на основании опроса более 1600 человек, включая как рядовых сотрудников (89%), так и руководящее звено (11%).

Решение

Есть несколько способов скрыть свои профили от сотрудников и работодателей, но наиболее эффективным решением является разделение личной и рабочих страниц, которые нужно оформлять так, чтобы они производили “нужное”впечатление о вас.

 
Алексей Волков
Автор: Алексей Волков

Известный в сети как LexVolkov, опытный ИТ-журналист из Новосибирска, предоставляющий экспертные аналитические статьи о разработке программного обеспечения и сетевой безопасности. Его публикации помогают объединить сложные ИТ-концепции с практическими примерами, что делает его авторитетным голосом на российской технологической сцене.