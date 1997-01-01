Как зарегистрировать Telegram в 2024 году

Добрый день, на связи TIGER SMS.

Экстренная новость, касающаяся изменений регистрации в Telegram, которая случилась буквально недавно - ошарашила каждого человека, который регистрирует много аккаунтов данного мессенджера. Наверняка и вы столкнулись с возникшими изменениями.

Проблема оказалась очень явной, и ее решение вначале показалось невозможным, но спешим вас заверить, что уже появилось множество способов обхода данных ограничений. Определенно – дополнительная верификация по почте вызывает большой вопрос к руководству Telegram, однако, мессенджер заботится о безопасности общения своих юзеров, в том числе старается бороться с ростом массовых регистраций, в целом, логика такого решения понятна.

Однако, для людей, чей доход состоит из различных рекламных рассылок и других способов заработка в Telegram — это оказалось большой проблемой. Как же теперь быть?

Виртуальные номера больше не работают?

Спешим сказать сразу – все хорошо. Разработчики специального софта адаптируются, а сервисы виртуальных номеров помогают в решении.

Существует множество способов, которыми Telegram и другие социальные сети, приложения, мессенджеры пользуются для блокировки возможности массовой регистрации, как например блокировка определенных провайдеров, огромного пласта номеров, они также «детектят» ваше ГЕО при регистрации, поэтому если вы регистрируетесь через South Africa, а сами в России и не используете специальных сервисов, то шанс зарегистрироваться и не попасть под раздачу автобана очень мал. Определенно, что вы это знаете.

Виртуальные номера TIGER SMS улучшаются и теперь наши номера позволяют проводить регистрацию и получать смс даже в случае голосового звонка-подтверждения.

Мы также сотрудничаем с различными разработчиками ПО и помогаем в решении труднодоступных задач, связанных с изменениями подобного характера.

Также сообщаем, что многие наши номера не нуждаются в подтверждении по почте, это номера стран Бразилия, Мексика, Тайвань, Нидерланды, Россия, США, Англия, Камбоджа.

Решение уже есть, адаптируйтесь

Автореги уже активно прорабатывают данный вопрос и думают, как его решить с минимальными рисками и потерями. Например, в некоторых софтах уже добавлена возможность синхронизировать регистрации с определенной почтовой базой, которую можете создать вы сами или же получить доступ к почтам от других сервисов/напрямую в автореге через API.

И не забывайте про наши номера, которые также могут вам помочь в регистрации Telegram без необходимости подтверждения по почте.