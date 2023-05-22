Регистрация в Вайбер без номера телефона

Viber – это удобный и многофункциональный мессенджер, который завоевал доверие людей по всему миру. Согласно последним опросам, его использует более 40% россиян. Довольно часто возникает запрос зарегистрировать Вайбер без номера телефона. Подробнее разберемся с этим моментом, рассмотрим доступный способ и инструкцию по созданию профиля.

Можно ли подключить Вайбер без номера телефона

Начнем с посещения стартовой страницы, где нам предложат завести учетную запись.





Других вариантов не предусмотрено, большинство социальных сетей и мессенджеров уже давно перешло на подобный формат, поскольку он имеет множество преимуществ. Несмотря на это, существует способ зарегистрировать Вайбер без Сим карты. Для этого, потребуется купить виртуальный номер для регистрации в Viber. Это телефон, который предназначается для приема СМС через интернет, ему не требуется физический носитель. Сервис «Tiger SMS» предлагает услуги продажи виртуальных номеров в любом количестве из огромного числа стран. Ценовая политики ориентируется на запросы клиентов, а для оптовиков доступны индивидуальные скидки.

Вайбер без сим – оптимальный выбор

Использование Sim-карты для создания нового профиля имеет ряд недостатков, подробнее разберемся в достоинствах виртуальных номеров:

Экономия времени. Не нужно идти в офис сотового оператора, и заниматься заполнением бумаг, поскольку достаточно пары кликов в магазине. Сохранение анонимности. Сервис «Tiger SMS» не требует от своих клиентов никаких личных данных. Выбор страны. В магазине достаточно указать интересующее государство, что требуется в некоторых случаях.





Отдельно стоит ценовой вопрос, поскольку регистрация в Вайбере без номера телефона по виртуальному контакту обойдется дешевле, чем в случае приобретения для этой цели Sim-карты. Для многих пользователей это является ключевым фактором.

Как зарегистрироваться в Вайбере без номера – инструкция

Задача создания профиля в данном мессенджере не представляет сложности. Проведем пошаговый разбор по пунктам того, как войти в Вайбер (Viber) без номера телефона:

Воспользоваться сервисом «Tiger SMS» можно только после того, как пройдена регистрация. Указываем данные для создания профиля, на электронную почту отправляется письмо для завершения. Существует альтернативный и более быстрый вариант – использование переноса данных из Вконтакте, Facebook, Google или Телеграмм. Пополняем счет для совершения покупок. В меню выбираем соответствующий пункт и в появившемся окне указываем подходящую платежную системе. Далее, задается сумма пополнения и средства зачисляются на счет. Покупаем виртуальный номер. В левой колонке выбираем интересующий нас сервис (Viber), справа указываем страну. Можно найти интересующий вариант в списке или воспользоваться поисковой строкой. Когда оба пункта будут указаны, становится активной кнопка «Купить», нажимаем ее. Система переносит в раздел, где нужно выбрать количество номеров и подтвердить совершение оплаты. Купленные виртуальные номера сохраняются в особом разделе меню, который называется «История номеров». Теперь пришла пора установить Вайбер без номера телефона на Андроид или другую систему. Открываем мессенджер и вводим приобретенный в прошлых пунктах контакт. Нажимаем кнопку «Продолжить», что приведет к отправке СМС сообщения с кодом авторизации. Возвращаемся в учетную запись на «Tiger SMS», сообщения приходят мгновенно. Необходимо открыть раздел с номерами, где увидим кнопку «Смотреть СМС» в столбце «Статус». Нажимаем, копируем символы. Переходим к окну регистрации, чтобы ввести код подтверждения и завершить процесс создания учетной записи.

Это единственно возможный способ, как установить Вайбер без Сим карты.