Gmail - это бесплатный электронный почтовый сервис, предоставляемый компанией Google. С его помощью пользователи могут отправлять и получать письма через интернет, создавать и организовывать свои контакты, а также хранить файлы в облачном хранилище. Платформа предлагает функции фильтрации спама и встроенный чат для общения с другими участниками сервиса.

Вам необходимо создать почту Gmail без номера телефона? В обычных условиях, это невыполнимая задача. При регистрации система попросит заполнить ряд полей, после чего появится окно следующего вида.





Его нельзя никак пропустить или обойти. Это вовсе не означает, что почта Gmail без номера телефона не может быть создана. Сервис «Tiger SMS» предлагает простой и удобный способ обхода подобного ограничения. На сайте можно купить виртуальный мобильный номер для регистрации Gmail. В отличие от реального, он не привязан к Сим-карте. Получение СМС происходит через личный кабинет пользователя на сервисе.

Зачем требуется регистрация Gmail без номера телефона

Существует большое количество причин завести аккаунт в почтовом сервисе с помощью предложенного способа. Перечислим распространенные варианты:

Сохранение анонимности пользователя. При использовании обычного номера, существует привязка к Сим-карте. Она продается в салонах только после подтверждения паспортных данных. Множественная регистрация. Виртуальные номера отлично подходят для создания большого числа профилей. Регистрация из конкретной страны. Создать аккаунт Gmail без номера (реального) – это возможность использовать контакт любого государства. В определенных ситуациях подобный фактор играет важную роль.





В любом случае, сервис «Tiger SMS» предлагает удобный интерфейс и простую схему приобретения.

Как купить виртуальный номер Gmail для регистрации без телефона

Требуется выполнить ряд простых шагов:

Регистрируемся на сайте «Tiger SMS». Создать профиль необходимо для того, чтобы иметь возможность совершать покупки. Пополняем счет одним из предложенных способов. На данном этапе необходимо купить виртуальный номер. Переходим к магазину, где в левой части указываем сервис. В нашем случае, это будет Gmail. Появляется возможность выбора страны (рядом указывается стоимость за один номер). Поскольку списки содержат сотни вариантов, не обязательно пролистывать до нужного. Имеется поле поиска, куда можно частично или полностью вписать интересующее название. Система сразу выдаст совпадения. Теперь ничего не помешает создать почту Gmail без номера телефона. Регистрация проводится в любое удобное время, поскольку покупки сохраняются в профиле пользователя. Они находятся в разделе «История номеров».

При оптовых покупках, стоимость дополнительно снижается. В таком случае, необходимо обратиться к менеджеру для получения скидки.

Как создать Gmail без номера телефона – инструкция

Переходим к следующему этапу, который включает регистрацию учетной записи в почтовом сервисе.

Открываем сайт или приложение, находим кнопку «Создать аккаунт». Пользователю предоставляется несколько полей, которые необходимо заполнить. В конце выдается графа, где указывается купленный ранее виртуальный номер телефона. Важно не забыть изменить страну, если она отличается от предложенной. Система уведомит об отправке СМС. Чтобы его получить, нужно перейти в свой профиль на сайте «Tiger SMS». Находим интересующий номер и нажимаем кнопку «Показать СМС». Запоминаем или копируем код. Возвращаемся к окну регистрации, где вставляем полученный код. Профиль считается созданным и верифицированным.

Мы шаг за шагом рассмотрели, как зарегистрироваться в Gmail без номера телефона.