Регистрация на платформе Webinar

В современном мире все большую популярность набирают онлайн-мероприятия, такие как вебинары. Однако некоторые участники предпочитают не раскрывать свой реальный номер телефона при регистрации. В этой статье мы рассмотрим процесс регистрации на платформе Webinar с использованием виртуальных номеров, предоставляемых сервисами, вроде Tiger-SMS.

Использование Виртуальных Номеров

Сервисы, такие как Tiger-SMS, предоставляют временные виртуальные номера для подтверждения личности при регистрации на различных платформах, включая вебинары.

Процесс Регистрации:



