Платформа Хироку и её аналоги

Платформа Heroku и ее аналоги

Широко распространенная PaaS (платформа как услуга) Heroku – ценный инструмент в работе веб-девелоперов. Она упрощает процесс создания приложений, позволяет запускать и управлять полностью в облаке. Сейчас новички могут за 5 минут создать свой первый проект, выполняя нехитрые команды Git для развертывания и запуска. Если возникают вопросы – на сайте много информационного материала как для начинающих, так и для опытных пользователей.

Однако есть у Heroku и минусы:

● цена, которая увеличивается в зависимости от количества используемых контейнеров (dyno);

● “засыпающие” после получаса бездействия приложения;

● ограниченные регионы доступа (США и Европа, другие страны – в рамках тарифных планов для корпоративных клиентов Private Spaces)

С конца прошлого года платформа отменила бесплатный хостинг. А в результате блокировки российских платежных карт конечная стоимость зарубежного сервиса существенно выросла. Пользователям приходится “знакомиться” с биржами криптовалют и проводить платежи через виртуальные банки с уплатой комиссии.

Если рассматривать альтернативные платформы, то по ценам, возможностям хостинга, характеристикам, гибкости и соглашению об уровне услуг (SLA) хорошо себя зарекомендовали следующие:

● DigitalOcean App Platform;

● AWS Elastic Beanstalk;

● Back4app;

● Google App Engine.

“Tiger sms” упрощает процесс приобретения желаемого продукта и регистрации: будь то зарубежный сервис или отечественный аналог.