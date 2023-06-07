Не приходит смс-код от Телеграм: что делать?

Телеграм — это удобный мессенджер, который позволяет звонить, отправлять различные сообщения, файлы. Через него можно обмениваться видео и другим контентом. А ещё Телеграм уже давно стал аналогом социальных сетей благодаря возможности создавать и, соответственно, подписываться на каналы. Плюс это очень комфортное мобильное приложение, которое легко загружается на современные устройства. Однако всем перечисленным можно пользоваться, когда у вас есть доступ к аккаунту. Но если не приходит смс-код от Телеграм, начинаются проблемы. Войти в таком случае не получается. Возникает закономерный вопрос: что делать?

В первую очередь надо разобраться, в чём причина. Ниже указаны основные.

Почему не приходит смс от Телеграм

Если у вас упорно от Telegram не приходят смс, причина может быть в следующем:

Вы неверно ввели номер. Убедитесь, что всё указано правильно. Вы решили войти в свой аккаунт на новом устройстве, но не вышли на старом. В этом случае Телеграм иногда присылает смс через систему служебных сообщений. Проверьте, не скинуло ли вам приложение код таким образом. У вас проблемы со связью. Если упорно не приходят смс-подтверждения от Телеграм, убедитесь, что вы можете их получать от других источников. Вопрос времени. Иногда Telegram далеко не сразу отправляет сообщения. То есть в некоторых случаях нужно подождать. Проблемы с сим-картой или самим телефоном. Проверьте свое устройство. При технических сбоях часто не приходит смс для Телеграм. Обязательно перезагрузите телефон, чтобы убедиться, что всё работает.





Не приходит смс с кодом подтверждения Телеграм : поможет виртуальный номер

Если вам срочно нужен доступ к приложению или вы хотите зарегистрироваться в Телеграм и не приходит смс очень долго, можно воспользоваться сервисом виртуальных номеров. Это разумное решение по ряду причин:

долго не придётся ждать, на всё уходит буквально несколько минут;

это выгоднее покупки новой сим-карты, которая стоит в разы дороже;

можно решить проблему доступа с ПК или с мобильного телефона;

алгоритм действий очень простой, разобраться не составит труда полному новичку;

новый аккаунт в Телеграме не будет привязан к вашим реальным данным, то есть вы сохраните анонимность;

вы можете зарегистрировать столько аккаунтов, сколько потребуется;

смс через сервис приходит моментально, долго ждать не придётся.





Как зарегистрироваться в телеграм не приходит смс: пошаговая инструкция

Если у вас упорно не приходит смс-подтверждение от Телеграма, сначала нужно разобраться в том, что собой представляет сервис виртуальных номеров. На самом деле всё довольно просто. Площадка “Tiger SMS” дает возможность купить недорого виртуальные номера для регистрации в Telegram и еще в 300+ популярных сервисах. Только смс с кодом подтверждения приходит не на телефон, а в личный кабинет на сайте “Tiger SMS”. Плюс, если вы не получили сообщение, то всегда можно бесплатно выбрать другой виртуальный номер из огромного списка на сайте.

Так что если вам не приходят смс от Телеграма, вы можете просто указать виртуальный номер при регистрации. Потом нужно будет получить код на сайте, скопировать его в Телеграм, и этого достаточно для создания аккаунта. Ваши реальные данные нигде не будут видны.

Таким образом, алгоритм действий очень простой:

Заходите на сайт Tiger SMS. Регистрируетесь. Это очень просто, достаточно указать действующую почту. Пополняете счет. Аренда виртуального номера стоит недорого (около 20-50 рублей в зависимости от страны мобильного оператора). В любом случае это дешевле покупки новой сим-карты. Покупаете номер. Выбираем нужный сервис слева, а справа страну мобильного оператора. Указываете его при регистрации аккаунта в Телеграме. Получаете код на сайте. Для этого нужно всего лишь в личном кабинете сервиса Tiger SMS кликнуть на соответствующую кнопку. Вводите код. Поздравляем! Ваш аккаунт в Телеграме создан!

Нужно отметить, что сам процесс занимает намного меньше времени, чем описано. Всё происходит быстро и легко.