Может ли чат-бот вести семейный бюджет?

Chat GPT можно использовать в качестве полноценного финансового советника: он помогает семье планировать и контролировать свои расходы, избегать излишних трат и накапливать сбережения. Например, вы можете загрузить трек ваших доходов и расходов, после чего ИИ проведет анализ трат, даст вам вполне конкретные рекомендации как сделать бюджет более сбалансированным, укажет слабые стороны.

Как обратиться к ИИ-помощнику?

Предлагаем несколько вариантов промптов для общения с нейросетью:



