Модем нового поколения для бесперебойной связи - Quectel M35

В век смартфонов, где два-три слота для SIM-карт уже стали нормой, возникает вопрос: а что, если вам требуется оперировать сразу 64 SIM-картами?

Quectel M35 – это GSM-модем нового поколения, способный открыть перед вами новые горизонты.

Зачем так много SIM-карт?

Например для заработка на смс-активациях. Данный модем станет вашим верным помощником, если вы решите присоединиться к заработку на SMS с помощью партнерства TIGER SMS. Подключите модем к GOIP-шлюзу, и вы сможете использовать 64 SIM-карты для получения SMS, получая процент за каждый прием SMS. Вы можете приумножить выручку используя больше сим карт, а также выводить средства комфортным для вас способом.

Характеристики и преимущества:

Quectel M35 – это четырехдиапазонный GSM-модем, и он обладает набором характеристик, обеспечивающих высокую производительность и функциональность. Давайте взглянем на его основные параметры:

1. Совместим с сетями GSM/GPRS в четырех частотных диапазонах:

GSM850MHz: Северная и Южная Америка, Австралия, часть Африки

EGSM900MHz: Европа, Азия, Ближний Восток, Африка

DCS1800MHz: Европа, Азия, Австралия

PCS1900MHz: Северная и Южная Америка

2. Обеспечивает быструю и надежную передачу данных благодаря следующим технологиям:

GPRS multi-slot class 12(10): Эта технология позволяет использовать одновременно несколько временных слотов GPRS, что увеличивает пропускную способность канала передачи данных.

Различные схемы кодирования GPRS: Модем поддерживает различные схемы кодирования GPRS, что позволяет оптимизировать передачу данных в зависимости от условий сети.

3. Это эталон надежности и стабильности, что делает его идеальным выбором для систем, где требуется постоянная и непрерывная связь:

Высококачественные компоненты: Модем построен на базе высокотехнологичных компонентов от ведущих мировых производителей.

Тщательное тестирование: Модем проходит многоступенчатое тестирование, гарантирующее его работоспособность в самых разных условиях.

Защита от перепадов напряжения: Модем оснащен встроенной защитой от перепадов напряжения, что обеспечивает его стабильную работу даже в нестабильных сетях электропитания.

Широкий диапазон рабочих температур: Модем может работать в температурном диапазоне от -40°C до +85°C, что делает его пригодным для использования в самых разных климатических условиях.

4. Модем разработан с энергосберегающей технологией, что позволяет ему потреблять минимум энергии:

Увеличенное время работы: Модем может проработать дольше от одного заряда аккумулятора.

Снижение тепловыделения: Модем меньше нагревается, что увеличивает срок его службы.

5. Обладает компактными размерами и поддержкой различных интерфейсов, что делает его идеальным решением для интеграции в самые разные устройства и системы:

Простота установки: Модем легко помещается в любом месте.

Низкое энергопотребление: Модем потребляет меньше энергии, что увеличивает время работы вашего устройства.

Легкий вес: Модем не утяжеляет ваше устройство.

6. Поддерживает широкий спектр протоколов TCP/UDP, FTP и PPP. Это обеспечивает его универсальность, совместимость с различными сетевыми приложениями:

Гибкость: Вы можете использовать модем для различных задач, таких как передача данных, удаленное управление устройствами, доступ к веб-сайтам, отправка и получение электронной почты.

Совместимость: Модем совместим с различными сетевыми устройствами и приложениями.

Простота использования: Легко настраивается и управляется.

7. Идеально подходит для применения в банкоматах, торговых автоматах, платежных терминалах, различных финансовых устройствах, где необходима безопасная и надежная передача данных о транзакциях:

Безопасность: Оснащен аппаратными и программными функциями безопасности, которые защищают данные о транзакциях от кражи и несанкционированного доступа.

Надежность: Построен на базе высокотехнологичных компонентов и обеспечивает бесперебойную работу 24/7.

Простота использования: Легко настраивается и управляется.

Модем Quectel M35 - это не просто устройство, а ключ к новым возможностям и прибыли. Не спешите выбрасывать неиспользуемые сим-карты! С помощью партнерской программы TIGER SMS они могут стать вашим пассивным доходом. Наши партнеры могут зарабатывать от 1000$ в месяц.

1. Даже небольшое количество может стать источником стабильного дохода. Чем больше сим-карт вы используете, тем больше регистраций аккаунтов в социальных сетях, а значит, тем больше будет ваш заработок.

2. Вам понадобится:

Сим-карты.

Специальное оборудование: сим-банк, GOIP или GSM модем. Наши специалисты помогут вам выбрать подходящее решение.

ПК или ноутбук со стабильным интернет-соединением.

Советы по покупке Quectel M35

Несмотря на сложности с прямыми поставками из Китая, коммуникационное оборудование Quectel M35 по-прежнему доступно в России. Стоимость популярной модификации Quectel M35 с 64 портами варьируется от 400 до 600 USD.

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