Довольно часто требуется создать большое количество профилей в различных социальных сетях или сервисах. Решение поставленной задачи предусматривает ряд особенностей. Стандартный способ регистрации в наши дни требует верификации по мобильному телефону. Использование реальных номеров (с привязкой к Сим-карте) не является оптимальным вариантом из-за трудоемкости и ряда других сложностей.





В наши дни, массовая регистрация аккаунтов осуществляется с помощью виртуальных номеров. Купить их предлагает сервис «Tiger SMS». На сайте доступны тысячи номеров из сотен стран мира. Среди преимуществ сервиса выделяются доступные цены, простая система приобретения и понятный интерфейс со всем необходимым функционалом.

Зачем нужно приобретать виртуальные номера оптом

Существует ряд ситуаций, когда требуется совершение подобных покупок:

создание большого количества профилей для продвижения товаров или услуг;

накрутка комментариев, лайков, голосований и прочее;

накрутка подписчиков для групп, каналов и пабликов;

перепродажа на специализированных ресурсах;

перенаправление трафика;

проведение массовых рассылок многое другое.





Следует сказать о том, что массовая СМС-активация сталкивается с разнообразными сложностями и преградами. Социальные сети и сервисы борются с подобным явлением, поскольку создаваемые профили часто нарушают правила или мешают обычным пользователям. Для обхода блокировок применяются программы-анонимайзеры. За счет сокрытия IP адреса, очистки куки и других методов, они позволяют избежать нежелательного внимания системы безопасности.

Массовая СМС-активация с помощью API

Сайт «Tiger SMS» стремится сделать взаимодействие с пользователями максимально удобным. Имеется возможность интеграции различного ПО для работы с большим объемом номеров. Для выполнения поставленной задачи используются API. Это набор определенных правил и протоколов, которые позволяют программным приложениям взаимодействовать между собой.





API предоставляется в виде набора определенных методов или функций, которые вызывают для выполнения операций или получения данных. Предусмотрена интеграция с сайтами конкурентов. Как проводится массовая СМС-активация и прием СМС API указано на соответствующей странице. Не составит труда провести интеграцию в систему любого уровня сложности.

Купить номера телефонов оптом на «Tiger SMS»

Для обычных клиентов процесс приобретения максимально упрощен и автоматизирован. Покупка виртуального номера осуществляется в несколько кликов. Для пополнения счета доступны разнообразные платежные системы.





Особое внимание уделяется клиентам, которые желают купить виртуальные номера телефонов оптом. Требуется связаться с менеджером в любое рабочее время. В процессе общения, специалист уточнит объем необходимых номеров и другие моменты. Мы всегда готовы сделать выгодное предложение, скидка обсуждается в индивидуальном порядке.