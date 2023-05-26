Купить виртуальный номер телефона для OpenAI

Компания OpenAI занимается технологиями машинного обучения. Именно она является создателем чат-бота Chat GPT, который стал невероятно популярным в последнее время. По сравнению с предшественниками, используются более продвинутые алгоритмы, что позволяет решать широкий спектр задач.

Если хотите воспользоваться нейросетью, придется ввести номер телефона для создания профиля. Здесь могут возникнуть сложности, связанные с ограничениями разработчиков. Для России, Беларуси и рада других стран, доступ ограничен. Это можно решить с помощью VPN, но при регистрации требуется мобильный номер из перечня разрешенных государств. Здесь на помощь приходит сервис «Tiger SMS». На сайте можно купить виртуальный номер для OpenAI. Предоставляется сочетание низкой цены, удобства совершения заказа и большого выбора.

Виртуальный номер для OpenAI – преимущества

Как уже отмечалось ранее, российский контакт не позволяет создать учетную запись. Купить виртуальный номер для OpenAI – это единственный способ воспользоваться нейросетью. Среди других преимуществ подобного решения можно выделить:

Низкая стоимость. Цена составляет всего несколько десятков рублей. Оперативность. Для выбора и приобретения достаточно сделать несколько кликов. Возможность использования в любое время. Иностранный номер для OpenAI сохраняется в личном кабинете и может использован, когда это удобно. Любая страна на выбор.





Поскольку нет привязки к устройству и Сим-карте, действует только опция приема СМС. Этого вполне достаточно для совершения регистрации.

Как купить номер для OpenAI

Чтобы воспользоваться всем функционалом сервиса, необходимо пройти регистрацию на «Tiger SMS». Рассмотрим пошаговую инструкцию:

Создаем учетную запись одним из предложенных способов. Это классический вариант с вводом электронной почты или импорт данных для профиля в один клик. Пополняем счет через предложенные платежные системы. Приступаем к основной задаче – необходимо купить номер телефона для OpenAI. В левой колонке находим сервис «Chat GPT», справа появляется список стран, выбираем подходящую. Для удобства пользователей, имеется строка поиска (вводится интересующее название целиком или частично). Нас переносит на следующую страницу, где нужно указать количество номеров и совершить оплату.

Теперь, в распоряжении имеются номера для регистрации OpenAI. Использовать их можно в любое время. Покупки хранятся в специальном разделе, который можно найти в боковой панели меню – «История номеров».

Как использовать виртуальный номер для регистрации в OpenAI

Перейдем к решению следующей задачи – созданию аккаунта для общения с нейросетью Chat GPT.

Поскольку при попытке доступа из России, выдается окно блокировки, используем любой из VPN сервисов. Открываем стартовое окно. Вводим адрес электронной почты. В дальнейшем, он может использоваться для входа или восстановления доступа к профилю. Заполняем предложенные поля. Ранее проводилась покупка номера для OpenAI. Теперь, его необходимо ввести в соответствующее поле. Не забудьте правильно выставить страну, чтобы СМС отправилось на верный телефон. Переходим в личный кабинет «Tiger SMS». Здесь в разделе с номерами нужно нажать кнопку «Смотреть СМС». Код доступа копируется или запоминается. Возвращаемся на сайт нейросети, где указываем шестизначный код подтверждения.

После этого, можно приступать к полноценному использованию возможностей чат-бота.

Бесплатный виртуальный номер для OpenAI – какие «подводные камни»

Довольно часто пользователи не хотят платить, что является вполне понятным желанием. Некоторые сервисы предлагают бесплатные номера для смс OpenAI. Это может показаться удачным вариантом, но следует учитывать ряд сопутствующих проблем:

Ограниченное количество. Предложение минимально, а число желающих составляет сотни. Придется постараться, чтобы войти в число счастливчиков. Ограниченность по времени. Бесплатный временный номер для OpenAI распространяется по простому принципу – «кто успел, тот и съел». Его нужно использовать сразу, как только увидели, соревнуясь в скорости с другими пользователями. Безопасность. Владелец виртуального контакта вполне может забрать созданный в нейросети профиль.





Вполне вероятен вариант, что Вы потратите несколько часов, без конкретного результата. Гораздо выгоднее совершить покупку, которая обойдется в несколько десятков рублей.