 Купить номер для Амазон
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Купить виртуальный номер телефона для Amazon

Содержание

Amazon для россиян

Как купить виртуальный номер Amazon

Как использовать виртуальный номер для верификации в Amazon

Купить виртуальный номер телефона для Amazon

Amazon - это крупнейшая в мире онлайн-торговая платформа, которая предоставляет услуги интернет-магазина и облачных вычислений. Она была основана в 1994 году и начала свою деятельность как интернет-книжный магазин. Сейчас на Amazon можно купить практически все - от книг и электроники до продуктов питания и одежды.

Чтобы зарегистрироваться, необходимо ввести номер адрес электронной почты или мобильный номер. Второй вариант выбирают особенно часто, поскольку он наиболее удобен. Не хотите вводить собственный телефон? В таком случае, сервис «Tiger SMS» предлагает купить номер для Amazon. Помимо доступных цен, предусматривается покупка в пару кликов, удобный интерфейс и моментальное получение СМС.


Amazon для россиян

Насколько удобны покупки для жителей РФ. По состоянию на 2023 год, не предусматривается доставка в Россию. Можно даже услышать предложения купить виртуальный номер телефона для Amazon другой страны, чтобы в случае изменения политики компании, аккаунты не попали под бан.

Наибольшая проблема заключается в отсутствии прямой доставки. Это не станет препятствием, поскольку существует множество специализированных сервисов, среди которых стоит отметить:

  • Бандеролька;

  • Shopotam;

  • Pochtoy.com;

  • Полярный экспресс;

  • Alfaparcel;

  • Russian Bridge;

  • Shopfans.

Любой из них имеет максимально понятную схему отправки. Имеется калькулятор расчета стоимости посылки и множество других удобных опций.

Несмотря на невозможность доставки напрямую в РФ, для удобства российских пользователей имеется возможность пересчета цен в рубли.


Как купить виртуальный номер Amazon

Рассмотрим пошаговое выполнение поставленной задачи:

  1. Переходим на сайт «Tiger SMS». Необходимо зарегистрироваться, используя один из предложенных системой способов. Стандартный подход – это использование адреса электронной почты. Сервис предлагает создать профиль в один клик, за счет импорта данных из Google, VK, Telegram или Facebook.

  2. Выбираем один из способов пополнения баланса. Оплата номеров происходит именно с личного счета. Средства поступают сразу, что весьма удобно.

  3. Необходимо купить виртуальный номер для Амазон. Сначала, указываем сервис, потом становится доступно указание страны и активируется кнопка «Купить». Чтобы не искать в обширном списке нужный вариант, можно воспользоваться поиском. Достаточно ввести интересующее название полностью или частично, чтобы система выдала все совпадения.

  4. Покупки находятся в разделе «Активные номера». Ими можно воспользоваться в любое время.

Если телефон еще не использовался, в течение 20 минут доступна опция отмены без необходимости указывать какую-либо причину. Средства будут немедленно возвращены на счет.

Как использовать виртуальный номер для верификации в Amazon

Представим подробную инструкцию:

  1. Заходим на официальный сайт торговой платформы. Необходимо учитывать, что русского языка нет, но можно использовать расширения или встроенные опции браузера. Нас интересует верхнее меню, а точнее, его правая часть. Сначала, нажимаем «Account & Lists», а потом «New customer? Start here».

  2. Нас переносит на страницу создания профиля. Заполняем поля, в разделе с мобильным указываем виртуальный номер телефона для Амазон. Нажимаем «Continue». 

  3. Отправляемся на сайт «Tiger SMS» для получения кода. Находим в списке интересующий номер и нажимаем «Смотреть СМС». Для удобства пользователей, имеется кнопка копирования одним кликом.

  4. Вставляем полученный код и завершаем регистрацию.

Мы рассмотрели, как купить виртуальный номер для Амазон и использовать его для создания профиля. Учетная запись позволит совершать покупки и пользоваться всем функционалом торговой площадки без каких-либо ограничений. В распоряжении имеется огромное количество номеров для Amazon. Для оптовых покупателей предусматриваются скидки и бонусы.
Алексей Волков
Автор: Алексей Волков

Известный в сети как LexVolkov, опытный ИТ-журналист из Новосибирска, предоставляющий экспертные аналитические статьи о разработке программного обеспечения и сетевой безопасности. Его публикации помогают объединить сложные ИТ-концепции с практическими примерами, что делает его авторитетным голосом на российской технологической сцене.