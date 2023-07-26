Купить виртуальный номер для СМС России

Реалии современного интернета предполагают, что для регистрации во многих сервисах и социальных сетях требуются номер телефона. Такой подход позволяет упростить процесс создания профиля, а также подтверждения личности. Дополнительным преимуществом является сокращение количества спама.





Что делать, если нет возможности или желания ввести телефон. Можно услышать предложения о покупке новой Сим-карты, использовании номера члена семьи или друзей и прочие варианты. Это не лучший подход, поскольку есть простое и удобное решение. Рекомендуется купить виртуальный номер. Россия или любая другая страна на выбор может быть выбрана государством происхождения. Подобные услуги предлагает сервис «Tiger SMS» по доступным ценам.

Что такое виртуальный российский номер

Постараемся подробнее разобраться в данном вопросе. Виртуальный номер телефона России, в отличие от реального, не имеет физического носителя в виде Сим-карты. На него нельзя позвонить, но имеется функционал получения СМС через интернет. Именно этот фактор является ключевым при выборе.





Виртуальный номер России для СМС имеет ряд преимуществ перед реальным:

Цена. Стоимость начинается от нескольких рублей, в зависимости от сервиса для регистрации. Экономия времени. Здесь стоит отметить не только возможность не посещать салон связи, но и простоту получения СМС с кодом. Анонимность. Важным недостатком реального номера является необходимость оформления с помощью паспорта в салоне связи. Виртуальный контакт ничего не связывает с конкретным человеком. Его может использовать любой.

Купить номер России выгодно и в том случае, когда происходит массовая регистрация. Специализированные ресурсы, включая «Tiger SMS» предлагают продажу партий любого размера. Что касается приобретения одного контакта, здесь у пользователей сервиса, также, не возникнет проблем.

Зачем нужно купить виртуальный российский номер

Ранее уже было сказано о простоте использования и анонимности. Это важные плюсы, но существуют ситуации, когда купить российский номер онлайн является единственным вариантом. Простейший пример – это регистрация на сервисе Госуслуги из другой страны. Если у Вас нет российской Sim-карты, это невозможно сделать. Виртуальный контакт открывает двери, которые ранее были закрыты.





Актуальной является и иная ситуация. Всем известна ситуация с отличающейся ценой услуг сервисов для пользователей из различных стран. Это особенно актуально для цифровых продуктов, где не имеет значения расположение пользователя. Чтобы воспользоваться бонусом, потребуется зарегистрироваться с использованием номера конкретного государства.

Не стоит забывать про актуальную проблему санкций. В таком случае, требуется купить номер телефона, Россия не подходит в качестве выбранной страны из-за блокировок. Будет достаточно указать любое другое государство в меню приобретения. В качестве примеров можно привести нейросеть ChatGPT, платежную систему PayPal и многие другие сервисы.

Купить виртуальный номер телефона для СМС России

Перейдем непосредственно к рассмотрению инструкции. Она составлена для сайта «Tiger SMS»:

Регистрируем учетную запись. Только наличие профиля позволит воспользоваться полным функционалом, куда относится покупка российского номера для СМС. Система реализована таким образом, чтобы обеспечить максимальную сохранность пользовательских данных. Для регистрации вводится электронная почта или применяется способ создания аккаунта в один клик за счет импорта данных. Пополняем баланс одним из предложенных способов. Допускаются переводы на любую сумму, в зависимости от платежной системы. На данном этапе нужно купить российский номер телефона. В левой колонке выбираем сервис, в правой отображается список доступных стран. Выбираем Россию и нажимаем кнопку «Купить». Переходим на страницу, где происходит списание средств.

Номер доступен в разделе «Активные номера». именно здесь будет отображено СМС, когда оно будет отправлено. В течение 20 минут с момента покупки можно нажать кнопку «Отменить» и, без дополнительных условий, средства вернутся на счет.