Купить номер для Телеграм

Telegram заслуженно относится к числу наиболее популярных и востребованных мессенджеров. Количество реальных пользователей постоянно растет, это отличная платформа для общения, просмотра различного контента или ведения бизнеса.

Если возникает необходимость купить виртуальный номер для Телеграм, необходимо воспользоваться сервисом «Tiger SMS». Сайт предлагает для клиентов ряд преимуществ:

низкие цены;

удобный интерфейс;

большой выбор номеров и стран;

моментальное получение СМС;

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Когда необходимо совершить массовую покупку, менеджер предлагает особые условия в виде скидок или иных бонусов.





Зачем нужно купить виртуальный номер для Телеграмма

Создание нового профиля в данном мессенджере требуется в различных ситуациях. Здесь отмечается несколько вариантов:

Обеспечение анонимности. Возможность свободно высказываться и подписываться на любые каналы является популярным запросам. Разделение личных дел и рабочих. Не стоит «смешивать» хобби, личную жизнь и работу. Создать несколько профилей – это удачное решение. Продвижение. В таких случаях, купить временный номер телефона для Телеграмма является наилучшим вариантом. Могут потребоваться большие партии для массовой регистрации.

При сотрудничестве с «Tiger SMS» предоставляются гарантии. Если сообщение с кодом подтверждения не поступило, средства возвращаются на личный счет клиента.





Как купить номер онлайн для Телеграмм

Необходимо рассмотреть пошаговую инструкцию с подробным разбором каждого пункта:

Регистрируемся на сайте «Tiger SMS». Профиль на сервисе нужен для того, чтобы полноценно использовать доступный функционал. Классический подход – использование адреса электронной почты, куда придет специальное письмо для подтверждения. Можно выполнить все задачи в один клик, если импортировать данные из Вконтакте, Facebook, Google или Телеграмм. Вносим средства на счет. Для пополнения, переходим в соответствующий раздел меню. Выбираем один из предложенных вариантов, для удобства, указывается комиссия при переводе. Теперь, нам требуется купить номер для регистрации Телеграмм аккаунта. В первую очередь, переходим в магазин, где есть для поля для выбора данных. В левой колонке, указываем сервис (Telegram), а в правой – страну. Когда выбор сделан, можем нажать кнопку «купить» для перехода к следующему этапу. Переносимся в раздел оплаты, указываем количество виртуальных номеров, средства списываются со счета. Все приобретенные виртуальные номера можно увидеть в разделе меню «История номеров». Если возникают сложности с поиском конкретного из-за обилия вариантов, рекомендуется использовать сортировку. Переходим к этапу, когда происходит регистрация профиля в мессенджере. Открываем стартовую страницу, где в соответствующее поле вводим купленный виртуальный номер. Не забудьте указать код страны из списка, если он отличается. Система первоначально предложит позвонить. Подобной опции для виртуальных номеров не предусмотрено – придется подождать указанное время, пока не станет активной функция отправки СМС. Для получения кода, возвращаемся на сайт «Tiger SMS», сообщения поступают в личный кабинет моментально. Копируем полученный набор цифр и вставляем их в окне регистрации Telegram. Авторизация считается завершенной.

В дальнейшем, купить номер для регистрации в Телеграмме станет делом пары кликов. Количество доступных контактов практически неограниченно.

Почему выгоднее купить вирт номер Телеграмм, чем использовать бесплатный

Не все хотят тратить собственные средства. В подобном случае, многие сервисы предлагают альтернативу – бесплатные виртуальные номера. Постараемся подробнее рассказать, с какими проблемами предстоит столкнуться при выборе данного метода:

Трата времени на поиск. Запомните, не Вы одни желаете сэкономить – таких людей сотни, а предложение ограничено. Вполне нормально потратить 10-20 минут на поиски без гарантии результата, особенно, учитывая тот факт, что временный номер для регистрации в Телеграмм нужен многим. Надежность. Нельзя быть уверенным в том, что владелец номера потом не использует его для доступа к созданному профилю. Нужно сразу активировать. Прием СМС для Телеграмм необходимо осуществить сразу, иначе кто-то другой использует номер. При сотрудничестве с сервисом, задачу можно отложить на любое время.

По итогу, возникает вопрос о том, готовы ли Вы потратить столько времени и сил, чтобы сэкономить несколько десятков рублей.