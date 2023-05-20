Как зарегистрироваться в PayPal без номера телефона

PayPal считается крупнейшей электронной платежной системой в мире, которой пользуется свыше 325 миллионов человек. Сервис предлагает выгодные условия переводов и существенно облегчает финансовые взаимодействия между людьми из различных стран. Отдельно следует сказать о простой системе с интуитивно понятным интерфейсом.

Довольно часто возникает вопрос о том, можно ли зарегистрироваться в PayPal без номера телефона. Если ознакомиться с меня создания учетной записи, то это обязательный пункт, который нельзя обойти. Существует способ использовать не настоящий, а виртуальный номер. Он не привязан к Сим-карте, а получение СМС происходит через интернет. На сайте «Tiger SMS» можно купить виртуальный номер для PayPal по низким ценам. Среди других преимуществ сервиса отмечается простота приобретения, моментальное получение сообщений и бонусы для пользователей.





Создать PayPal без номера в России – возможно ли

При регистрации учетной записи, могут возникнуть определенные сложности. Это касается пользователей из России и Беларуси, поскольку платежная система прекратила обслуживание аккаунтов из указанных стран. При попытке войти на страницу создания профиля, выдается окно следующего содержания.





Наиболее простым решением является использование сервиса VPN. Его можно установить на компьютер или смартфон через магазин приложений. Лучше всего себя зарекомендовали следующие варианты:

ExpressVPN;

CyberGhost;

Proton VPN;

Avira Phantom VPN;

Hotspot Shield и другие.

Они имеют бесплатный основной функционал. Этого достаточно для того, чтобы получить доступ к ресурсу и создать кошелек PayPal без номера телефона. После активации VPN, можно работать с платежной системой из любой страны.

Покупка виртуального номера для Пэйпал

Приведем пошаговую инструкцию того, как выполнить поставленную задачу на примере сайта «Tiger SMS»:

В первую очередь, необходимо пройти регистрацию. Собственная учетная запись позволит использовать все возможности сервиса. В меню своего профиля находим раздел «Пополнить баланс». Нас переносит на страницу с различными платежными системами, где нужно выбрать подходящий вариант. Приступаем к покупкам, чтобы создать ПайПал без номера телефона. Первым шагом выбираем сервис (PayPal) в левой колонке. Перед нами появляется список доступных стран. Напротив них указывается стоимость одного виртуального номера. Указываем подходящий вариант, после чего активируется кнопка «Купить». Покупка оказывается в разделе «Активные номера». Можно использовать телефон сразу или отложить на потом.

Мы рассмотрели процесс покупки, который займет минимум времени. Когда в распоряжении имеется учетная запись и положительный баланс на счету, задача занимает всего пару кликов.

Как завести PayPal без номера телефона

Приступаем к регистрации, для чего активируем VPN сервис. Инструкция по дальнейшим действиям выглядит следующим образом:

Выбираем пункт «Зарегистрироваться». Вводим основную информацию, которая указана в соответствующих полях. На следующей странице указываются личные данные. Наибольший интерес представляет последний пункт, где нужно указать мобильный. Вводим виртуальный номер, который куплен ранее. После подтверждения, поступает сообщение об отправке СМС. Получить сообщение следует в личном кабинете «Tiger SMS». В «Активные номера» нажимаем на соответствующую кнопку и копируем код. В специальном поле вводим код авторизации. Подтверждение считается завершенным. После внесения информации о банковской карте, можно пользоваться сервисом.

Мы подробно рассмотрели, как происходит регистрация в ПайПал без номера телефона. Это простая задача, но необходимо заполнить большое количество личных данных, что требуется учитывать.