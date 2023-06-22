Как зарегистрироваться в Какао Толк без номера

KakaoTalk - это бесплатное приложение мгновенного обмена сообщениями, доступное для мобильных устройств и персональных компьютеров. Оно было разработано и выпущено южнокорейской компанией Kakao Corporation.

Мессенджер предоставляет возможность обмениваться текстовыми сообщениями, фотографиями, видеозаписями, аудио и совершать голосовые вызовы. Пользователи могут создавать групповые чаты, отправлять файлы, использовать стикеры и эмодзи для выражения эмоций, а также делиться контактами и местоположением.





KakaoTalk интегрирован с другими сервисами разработчика, такими как KakaoPay (электронная платежная система), KakaoTaxi (вызов такси) и прочие. Мессенджер особенно популярен в Южной Корее, где его используется свыше 90% населения и ряде азиатских стран.

Для создания профиля необходимо использовать мобильный телефон. Альтернативой является ввод адреса электронной почты, но система все-равно будет просить номер. Сервис «Tiger SMS» предлагает простое решение, которое подходит для любых ситуаций. Можно создать аккаунт Какао Толк без номера. Для этого используется виртуальный контакт, предназначенный для приема СМС.

Зачем нужна регистрация в Какао Толк без номера телефона

Далеко не всегда имеется возможность использования собственного контакта. Например, когда нужно создать еще один профиль и дополнительного телефона нет. Другой вариант заключается в сохранении анонимности. Виртуальный номер обеспечивает полную конфиденциальность. Между ним и конкретным человеком нет никакой связи.





Когда рассматривается как зарегистрироваться в KakaoTalk без номера телефона, существует проблема с получением СМС в России. Некоторые пользователи отмечают, что сообщения не приходят на телефон. Ввод виртуального номера Южной Кореи или других азиатских стран решает проблему. Что касается сайта «Tiger SMS», если сообщение не приходит, можно отменить покупку в один клик.

Регистрация в Какао Толк без номера телефона особенно востребована при массовом создании учетных записей. Это требуется для продвижения или раскрутки.

Как купить виртуальный номер для KakaoTalk

Процесс приобретения проводится в несколько этапов:

Регистрируется профиль на сайте «Tiger SMS». Можно указать адрес электронной почты, куда придет письмо с подтверждением. Альтернативный способ – это импорт данных из аккаунта Google, Вконтакте, Телеграм или Facebook в один клик. Информация о клиенте остается конфиденциальной, что является частью политики анонимности сервиса. Для совершения покупок пополняем баланс на требуемую сумму. Пришло время купить виртуальный номер для KakaoTalk. Переходим в магазин, где указываем сервис. Становится доступным список стран, для каждой из которых рядом указана стоимость номера. Нажимаем кнопку «Купить» для продолжения. Нас переносит в раздел, где подтверждаем приобретение, средства списываются со счета. Отменить сделку можно в течение 20 минут, если не было получено СМС.

Это простой способ, как зарегистрироваться в Какао Толк без номера (реального). На сайте имеется большой выбор контактов из десятков стран мира.

Как завести KakaoTalk без номера (реального)

Приступаем непосредственно к задаче регистрации. Здесь нет ничего сложного, необходимо следовать инструкции:

Открываем окно создания профиля, в поле для мобильного телефона вводим купленный ранее виртуальный номер. Нажимаем кнопку «Регистрация». Появляется уведомление об отправке СМС. Чтобы его получить, переходим в личный кабинет сервиса «Tiger SMS». Здесь нас интересует раздел «Активные номера». нажимаем на кнопку «Получить СМС». Код авторизации вводим в соответствующем окне.

Мы по шагам рассмотрели, как создать аккаунт Какао Толк без номера (реального). Новая учетная запись не будет иметь ограничений в функционале или вызывать сомнения у системы безопасности мессенджера.