Discord - это бесплатное приложение-мессенджер для общения онлайн, которое позволяет пользователям создавать серверы для голосового, текстового и видео общения. Discord широко используется геймерами и другими онлайн-сообществами и командами для координации, общения и взаимодействия в режиме реального времени. Популярность сервиса растет, и все больше интернет-пользователей интересуются тем, как зарегистрироваться в дискорд без номера телефона. Именно об этом мы сегодня и поговорим.









Можно ли зарегистрироваться в Discord без номера телефона?

Discord доступен на различных платформах, включая компьютеры, мобильные устройства и веб-браузеры. Это делает его удобным и доступным для использования в любой ситуации, а если вы хотите зарегистрировать Дискорд без номера телефона, то нет ничего проще - для создания базового аккаунта достаточно подтвердить адрес электронной почты.

Однако, в Discord существует масса различных настроек и функций, в частности они связаны с безопасностью и получением доступа к различным серверам, так что для того, чтобы использовать Discord полностью, необходимо подтвердить номер.

Но что делать тем, кто высоко ценит свою приватность и не желает регистрировать аккаунт на свой собственный номер? Кроме того, многие нуждаются в нескольких аккаунтах с полным функционалом, а чтобы заиметь такой аккаунт, нужно указывать номер телефона, поэтому им и интересно, как создать аккаунт дискорд без номера телефона.









Как подтвердить дискорд без номера телефона через сервис Tiger Sms

Если вам нужен полнофункциональный аккаунт Discord, не привязанный к вашим личным данным, то лучшим способом решения данного вопроса будет получить виртуальный номер для на Tiger Sms. Вы просто платите за разовый прием смс, который Discord отправит для верификации, - и проблема решена. Прием одного сообщения обойдется в копейки, и это намного дешевле, чем покупать готовый аккаунт из сомнительного источника.

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Регистрация discord без номера телефона с помощью онлайн-смс-активатора Tiger Sms не составит проблем - достаточно создать личный кабинет, получить номер и принять на него сообщение, которое вы используете для регистрации нужного вам аккаунта.