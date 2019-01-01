Как зарегистрироваться в AliPay с виртуальным номером

В мире цифровых платежей AliPay выделяется как ведущая платежная система в Китае, которая успешно конкурирует с PayPal на глобальном рынке. При поддержке гиганта Alibaba Group, AliPay предлагает своим пользователям надежные и удобные сервисы. Но как зарегистрироваться на AliPay, особенно если вы не являетесь гражданином Китая? Расскажем обо всем по порядку.

Почему AliPay?

Представьте, что у вас есть доступ к одной из самых популярных платежных систем мира, способной упростить любую транзакцию. AliPay предоставляет удобство и безопасность для всех пользователей, будь то для граждан Китая или иностранцев. И вы можете начать пользоваться этими преимуществами уже сегодня!

Проблема и решение

Многих может останавливать процесс регистрации на AliPay, ведь для этого требуется действительный номер телефона. К счастью, сервис TIGER SMS предлагает простое и конфиденциальное решение — аренда временного виртуального номера. Теперь вам не нужно предоставлять свой личный номер телефона, чтобы зарегистрироваться на AliPay!

Пошаговая инструкция

Вот пошаговое руководство по регистрации на AliPay с использованием виртуального номера от TIGER SMS:

Скачивание приложения: Зайдите в магазин приложений на вашем устройстве и загрузите AliPay. Регистрация с виртуальным номером: В процессе регистрации вам потребуется номер телефона. Если ваш российский номер не принимает код подтверждения, воспользуйтесь услугой TIGER SMS: Выберите AliPay и страну.

Приобретите виртуальный номер. Подтверждение номера: Получите код подтверждения в личном кабинете TIGER SMS и введите его в соответствующее поле при регистрации в AliPay. Создание пароля: Создайте пароль, который будете использовать для покупок. Перейдите в настройки (иконка с изображением человека "Mi") — "Настройки оплаты" (на китайском 支付密码), и следуйте инструкциям для установки цифрового пароля.

Преимущества TIGER SMS

Сервис TIGER SMS обеспечивает вашу конфиденциальность и упрощает процесс регистрации на AliPay. С его помощью вы можете:

Использовать временные виртуальные номера для подтверждения учетной записи.

Избежать нежелательных звонков и сообщений на ваш личный номер.

Быстро и безопасно завершить регистрацию на AliPay.

Не упустите возможность облегчить себе жизнь с AliPay! Зарегистрируйтесь на TIGER SMS прямо сейчас и начните пользоваться всеми преимуществами AliPay без лишних хлопот.

Зарегистрироваться на TIGER SMS