Как зарегистрироваться на Ozon и получать постоянные скидки

Ozon - один из крупнейших маркетплейсов в России, где тысячи магазинов предлагают огромный выбор товаров. С каждым днем открываются новые пункты выдачи, а курьерская служба обеспечивает быструю доставку до двери. Регистрация на Ozon становится еще проще благодаря временным виртуальным номерам, которые можно получить на TIGER SMS.

Почему стоит выбрать виртуальные номера для регистрации на Ozon?

Регистрация на Ozon требует ввода номера телефона для подтверждения личности. Это стандартный способ верификации, который упрощает доступ к личному кабинету и защищает от спама и накруток. Но что делать, если не хочется использовать свой личный номер? Решение есть - TIGER SMS предоставляет возможность оставаться анонимным.

Преимущества использования виртуальных номеров от TIGER SMS:

Экономия времени и денег: Виртуальный номер не требует физической SIM-карты. Это избавляет от необходимости покупать и вставлять SIM-карту в телефон. Цена аренды номера на TIGER SMS - всего несколько рублей. Удобство и простота: СМС для подтверждения можно получать онлайн. Виртуальные номера идеально подходят для регистрации одного аккаунта или массовых регистраций на различных платформах. Полная анонимность: Использование виртуального номера защищает вашу личную информацию. Ваши покупки и личные данные останутся конфиденциальными. Географическая гибкость: Вы можете выбрать страну для номера, что важно для сервисов с географической привязкой.

Как получить скидку на Ozon с помощью виртуального номера?

Многие маркетплейсы, включая Ozon, предлагают значительные скидки для новых пользователей. Создавая новый аккаунт с виртуальным номером, вы можете воспользоваться этими предложениями многократно, экономя от 300 до 500 рублей с каждой покупки. Это намного выгоднее, чем стандартные бонусы лояльности.

Шаги от TIGER SMS:

1. Регистрация на TIGER SMS: Создайте учетную запись, чтобы получить доступ ко всем функциям сервиса.

2. Пополнение счета: Выберите удобный способ пополнения счета на сайте.



3. Покупка номера: Выберите сервис Ozon и страну номера, затем нажмите «Купить». Номер появится в вашем личном кабинете.

4. Использование номера: Введите виртуальный номер на сайте Ozon для регистрации. СМС с кодом подтверждения придет в ваш личный кабинет TIGER SMS.

5. Активация скидок: Используйте новый аккаунт для получения стартовых бонусов и скидок.

Заключение

Виртуальные номера от TIGER SMS - это удобный и безопасный способ регистрации на Ozon и других сервисах. Экономьте время и деньги, оставайтесь анонимными и наслаждайтесь всеми преимуществами онлайн-шопинга.

Зарегистрируйтесь на TIGER SMS и начните использовать виртуальные номера для верификации по СМС уже сегодня!