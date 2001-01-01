Как зарегистрировать почту Gmail без личного номера?

Для регистрации на Google зачастую требуется номер телефона. Если у вас возник вопрос, можно ли создать почту Gmail без номера телефона? Ответ – да!

Как это сделать?

Сразу отметим, что для регистрации нам все-таки понадобится номер телефона, но не личный. Достать такой номер можно с помощью сайтов, предоставляющих аренду временный виртуальных номеров. Это одноразовые номера, которые выдаются на короткий срок.

Мы рассмотрим процесс создания аккаунта с помощью нашей платформы – TIGER SMS. Ключевые особенности нашего сервиса:

- Быстрое получение одноразового пароля;

- Качественная служба поддержки;

- Проверенные номера;

- Конфиденциальное использование нашего сервиса.

Процесс использования виртуальных номеров во время регистрации очень прост:

1) Сначала создайте профиль на TIGER SMS. Сделать это очень просто: используйте электронную почту или быстрый вход с помощью доступных сервисов.

2) В разделе «Пополнить баланс» зачислите средства любым доступным способом.

2) Далее в разделе «Купить номер» сделайте выбор «Google/Gmail» в левом столбце и страну нужного оператора в столбце. Нажмите на кнопку «Купить».

3) Начните регистрацию Google-аккаунта. В поле номера телефона введите приобретенный виртуальный номер. На него будет отправлен код подтверждения.

4) В разделе «Активные номера» вы увидите ваш номер и кнопку «Получить СМС». Кликнув на нее вы получите код доступа.

После выполнения шагов нашей короткой инструкции вы получите активированную учетную запись Google. Также вы сможете пользоваться почтой Gmail.

Переходите на наш сайт и регистрируйтесь как в Google, так и в любом другом сервисе!