Как в Спортмастер скидка на первый заказ может действовать постоянно?

Спортмастер - розничная сеть спортивных товаров и экипировки для активного образа жизни, включая одежду, обувь, инвентарь и аксессуары. Компания имеет сеть магазинов по всей стране, после ухода Decathlon она занимает ведущую роль в своей нише.

Существует система лояльности, направленная на привлечение новых клиентов и удержание старых. Существуют разнообразные бонусы Спортмастер. Программа привилегий считается одной из лучших среди спортивных сетей. Подробнее остановимся на том, как получить максимальную выгоду от сотрудничества с этим продавцом.





Какие бонусы и скидки от Спортмастер существуют

Разберемся непосредственно с системой лояльности. Представим краткий FAQ:

Как получить бонусы Спортмастер? Они начисляются за каждую покупку. Необходимо предъявить карту магазина, которая оформляется онлайн или на кассе. Размер начислений составляет 5% от суммы покупки при стандартном уровне участия. Он увеличивается с ростом трат в магазине.

Как работают бонусы в Спортмастере. Ими можно заплатить при совершении покупок. Действует максимально простая схема «1 бонус = 1 рублю».

Как проверить бонусы Спортмастер на карте. Для этого достаточно зайти в личный кабинет на сайте или через приложение. Если имеется только карта, на ней написан номер, который является ID пользователя.

Сколько можно оплатить бонусами в Спортмастере? Согласно правилам – до 30% от стоимости покупки.

Как использовать бонусы Спортмастер? При любой покупке, достаточно предъявить карту и сообщить кассиру о желании списать баллы. При заказе в онлайн-магазине, соответствующая опция имеется в разделе оформления. Бонусы суммируются с акциями и скидками.





Для владельцев клубных карт регулярно действуют специальные предложения, которые являются индивидуальными. С ними можно ознакомиться в личном кабинете.

Отдельного внимания заслуживает скидка на первый заказ в Спортмастере. Она составляет 15% для всех, кто только оформил карту. Она суммируется со всеми акциями и специальными предложениями.

Какие бонусы самые выгодные

Вас интересует, как совершать покупки в этой торговой сети с максимальной выгодой?

Если проанализировать ситуацию, то скидка на первый заказ Спортмастер в приложении является лучшим предложением. Она позволяет списать 15% с любой покупки. Ни один другой бонус или эффект программы лояльности не дают такого же результата.





Главная проблема вполне очевидна, подобное предложение действует только один раз. Но это вовсе не значит, что не существует обходных путей. Можно постоянно регистрировать новую учетную запись и использовать промокод «15ONLINE» при заказе. Как уже отмечалось, выгода превышает даже эффект золотого уровня лояльности. Далее мы подробнее остановимся на технических особенностях выполнения данной задачи.

Можно ли купить бонусы Спортмастер

Довольно часто люди хотят пойти по короткому пути. Действительно, зачем копить баллы, если их можно купить. В конечном счете, это все равно обеспечивает экономию. Если Вы решили пойти по данному пути, важно быть аккуратным. Принцип довольно прост – покупателю предоставляется доступ к личному кабинету, где уже будут бонусы Спортмастер 2023. Подобные сделки не одобряются магазином, они не проводятся официально. Таким образом, следует удостовериться в честности продавца.





Как получить бонусы Спортмастер бесплатно

Еще несколько «коротких путей», на этот раз, официальных. Перечислим варианты, которые актуальны на момент 2023 года:

Бонусы Спортмастер за шаги. В приложении магазина имеется специальный трекер. 30 баллов выдается за прохождение 10 и более тысяч шагов в день. 60 бонусов начисляется, если подобная активность поддерживалась в течение недели. Бонусы Спортмастер «Спасибо». Здесь появляется возможность принять участие в программе лояльности другой организации. Система «СберСпасибо» постоянно выдает промокоды и скидки на покупки у партнеров. Нужно только следить за доступными вариантами в приложении банка. Бонусы Спортмастер на день рождения. Куда же без подарков на столь любимый всеми праздник. В зависимости от уровня клубной карты, предоставляется от 500 до 2000 бонусов.

Как видим, существует много бесплатных возможностей.

Как получить скидку в Спортмастере на первый заказ много раз

Необходимо при каждой покупке создавать аккаунт с помощью нового номера телефона. Здесь у Вас могут возникнуть проблемы, поскольку оформление Sim-карты отнимает время. Простейший способ – воспользоваться виртуальным номером телефона.

Представим пошаговую инструкцию:

Для приобретения виртуального номера, мы регистрируемся на сайте «Tiger SMS» и пополняем счет на нужную сумму. Теперь можно купить номер телефона для Спортмастер. Он будет сохранен в разделе «Активные номера». Переходим на сайт торговой сети и создаем профиль. Вводим виртуальный номер, который приобрели в прошлом пункте. Возвращаемся к личному кабинету «Tiger SMS», чтобы получить код авторизации.

У нас есть новый аккаунт, который позволяет получить бонусы за регистрацию в Спортмастер. Собираем корзину и указываем промокод «15ONLINE». Сумма оплаты уменьшается на 15%. Ничто не помешает повторить данную схему любое количество раз.

ВАЖНО: Вход в личный кабинет Спортмастер, по умолчанию, предусматривает отправку СМС с кодом подтверждения. Поскольку виртуальный номер позволяет принять только одно сообщение, позаботьтесь о привязке электронной почты или создании пароля.