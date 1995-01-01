Как создать второй аккаунт на Twitch с использованием виртуального номера

Вы когда-нибудь задумывались о том, как завести второй аккаунт на Twitch без лишних хлопот и затрат? Вам не обязательно покупать новую SIM-карту для верификации. Виртуальные номера — это удобное и экономичное решение для создания дополнительных аккаунтов на Twitch и других сервисах.

Преимущества использования виртуальных номеров

Виртуальные номера предлагают несколько важных преимуществ:

Экономичность: Виртуальный номер стоит гораздо дешевле, чем покупка новой SIM-карты.

Анонимность: Ваша личная информация остается в безопасности.

Мгновенный доступ: Получите виртуальный номер и начните регистрацию в течение нескольких минут.

Инструкция: Как зарегистрировать второй аккаунт на Twitch с помощью TIGER SMS

Шаг 1: Создание аккаунта на TIGER SMS

1. Создайте аккаунт на сайте TIGER SMS.

2. Внесите нужную сумму на ваш счет любым удобным способом: банковская карта, криптовалюта или электронные деньги.

Шаг 2: Получение виртуального номера

1. Найдите Twitch в списке сервисов и выберите страну, из которой вы хотите получить временный виртуальный номер.

2. Подтвердите покупку виртуального номера, подходящего для регистрации на Twitch.

3. После покупки номер будет доступен в разделе "Активные номера". Скопируйте его для использования при регистрации.

Шаг 3: Регистрация аккаунта на Twitch

1. Откройте Twitch (веб-сайт или мобильное приложение) и начните стандартную процедуру регистрации нового профиля.

2. Введите приобретенный виртуальный номер в соответствующее поле.

3. Вернитесь на сайт TIGER SMS, где в разделе "Активные номера" появится код подтверждения. Введите его на Twitch для завершения регистрации.

Важно: При получении кода нажмите кнопку “Отправить код подтверждения” не более одного раза, чтобы гарантированно получить рабочий код подтверждения.

Дополнительные советы и рекомендации

Используйте надежные пароли: При создании нового аккаунта убедитесь, что используете надежный пароль. Это защитит ваш аккаунт от взлома.

Не забывайте о безопасности: Не делитесь данными вашего аккаунта и виртуального номера с третьими лицами.

Следите за балансом: Убедитесь, что на вашем счете в TIGER SMS достаточно средств для покупки новых виртуальных номеров при необходимости.

Заключение

Теперь вы знаете, как легко и быстро создать второй аккаунт на Twitch с помощью виртуальных номеров от TIGER SMS. Виртуальные номера предоставляют удобный и безопасный способ управления несколькими аккаунтами на различных онлайн-сервисах, таких как Twitch. Не упустите возможность сделать вашу онлайн-жизнь проще и удобнее!

Зарегистрируйтесь сейчас на TIGER SMS и начните использовать виртуальные номера для верификации по СМС.