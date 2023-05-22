Как создать в Твиттере 2 аккаунта

Twitter – сервис микроблогов и социальная сеть, которая входит в десятку самых популярных по всему миру. Главной особенностью является формат коротких сообщений, которые ограничены 140 символами. Это удобно для просмотра новостей, ведения рекламных компаний и в ряде других ситуаций.

Если нужен второй аккаунт в Твиттер, процесс регистрации потребует почты Google, учетной записи Apple или номер телефона.





Большинство выбирает последний вариант, как самый простой и удобный, но здесь может возникнуть ряд проблем. Не всегда имеется дополнительный телефон или нет желания использовать собственный контакт. Здесь на помощь приходит «Tiger SMS», сервис предлагает купить виртуальный номер для Twitter. Обеспечивается невысокая стоимость, огромный выбор стран и ориентированная на клиентов политика сотрудничества.

Можно ли иметь несколько аккаунтов в Твиттер

Рассмотрим, как владельцы социальной сети относятся к ситуации, когда пользователи создают дополнительные аккаунты. Одному человеку не запрещено иметь 2 аккаунта Твиттер. Ограничения больше касаются рассылок спама и нежелательного контента. Чаще всего, пользователи заводят второй профиль по следующим причинам:

желание разделить работу и личную жизнь;

обеспечение анонимности;

для целей бизнеса и прочее.

При регистрации с одного IP нескольких профилей, система не выдает бан, если не нарушаются озвученные ранее условия.





Второй аккаунт в Твиттер – пошаговая инструкция создания

Сервис «Tiger SMS» предлагает удобные условия совершения покупок виртуальных номеров. Подробно разберемся с тем, как создать второй аккаунт в Твиттере. План действий выглядит следующим образом:

Начинаем с регистрации профиля в «Tiger SMS». Только авторизованные пользователи могут совершать покупки и использовать полный функционал сервиса. Можно завершить подобные действия в один клик, если импортировать данные из предложенных социальных сетей (Facebook, Google, Telegram или Вконтакте). В любом случае, информация о пользователе является конфиденциальной. Необходимо пополнить баланс личного счета. На этого переходим на соответствующую страницу, где доступно несколько способов перевода средств. Выбираем оптимальный вариант и сумму. Приступаем к покупке виртуального номера. Сначала нужно указать сервис (в нашем случае, это Twitter). В правом поле появляется список стран, откуда доступны телефоны. Нажимаем подходящий вариант, чтобы продолжить. Нас переносит на страницу оплаты. Нужно выбрать количество и деньги спишутся с личного счета. Виртуальный номер сохраняется в разделе «История номеров», его можно использовать в любой момент. Если количество покупок велико, рекомендуется применять фильтры или сортировку. На данном этапе непосредственно приступаем к тому, чтобы создать в Твиттер несколько аккаунтов. Поскольку социальная сеть заблокирована в РФ, запускаем VPN. Открываем окно регистрации, выбираем создание профиля с помощью телефона, вводим купленный ранее виртуальный номер. Когда все поля заполнены, нажимаем кнопку «Далее», которая становится активной. В прошлом пункте система отправляет СМС с кодом подтверждения. Для его получения возвращаемся в личный кабинет на сайт «Tiger SMS». Напротив интересующего номера будет кнопка «Смотреть СМС», нажимаем ее и копируем код. Последним шагом является ввод кода авторизации. Система подтверждает создание второго аккаунта Твиттер.

На профиль не накладывается никаких ограничений, это обычная учетная запись с полными функциональными возможностями.

Почему лучше создать второй аккаунт в Твиттер, чем купить его

Не обязательно заниматься регистрацией профиля с нуля. Существует вариант с покупкой уже готовой учетной записи на различных сайтах-магазинах. Данный способ имеет существенные недостатки в виде проблем с безопасностью, высокой вероятности получения бана и прочих факторов. Чтобы не рисковать, лучше создать второй аккаунт в Твиттере самостоятельно с использованием виртуального номера.