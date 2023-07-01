Как создать Гугл аккаунт без номера телефона

Google - это технологическая компания, основанная в 1998 году. Она предоставляет широкий спектр услуг и продуктов, связанных с интернетом. Роль флагмана играет поисковая система, которая считается самым популярным сайтом в мире. Общее количество пользователей превышает несколько миллиардов человек.

Google является экосистемой сервисов, которые позволяют использовать один профиль. Это весьма удобно и решает целый спектр задач. Требуется зарегистрировать учетную запись? Сервис предлагает единственный способ – это воспользоваться номером телефона для верификации. Подобный подход связан с мерами безопасности и предотвращением мошенничества.

Часто возникает вопрос о том, можно ли создать Гугл аккаунт без номера телефона. На определенном этапе, потребуется ввести мобильный для отправки СМС с кодом подтверждения. Без этого не удастся продвинуться дальше и завершить процесс.

Существует обходной способ, когда не применяется реальный телефон. Сервис «Tiger SMS» предлагает купить виртуальный номер для регистрации учетной записи Google. Это простая задача, которая выполняется в пару кликов, а стоимость составляет от нескольких рублей.

Зачем нужно создать аккаунт Гугл без номера телефона в 2023

Существует ряд причин, по которым пользователи не хотят использовать свои мобильные. В первую очередь, необходимо отметить отсутствие дополнительных номеров. Зачастую, требуется больше, чем одна учетная запись. Создание Гугл аккаунта без номера телефона позволяет не оформлять Сим-карту.

Не менее важным фактором является конфиденциальность. При оформлении Сим-карты в салоне, требуется предоставить паспортные данные. Ни о какой анонимности не может быть и речи. В то же время, виртуальный номер никак не связан с человеком, который его используем. Это лучший вариант, когда нужно сохранить инкогнито.





Актуальный момент, зачем нужно создать аккаунт Гугл без номера телефона 2023 – это обход санкций против российских и белорусских граждан. Если использовать виртуальный контакт другого государства и иностранную банковскую карту, можно не сталкиваться с целым спектром проблем. Не следует забывать про фактор территориальной ценовой политики. Например, уже много лет действует схема с оплатой через турецкие аккаунты, для которых стоимость услуг в сервисах Google ниже почти в два раза.

Без виртуальных номеров не обойтись при массовой регистрации учетных записей. Они позволяют быстро и без лишних сложностей создать любое количество профилей. Стоит использовать программы-анонимайзеры, чтобы система безопасности не провела блокировку.

Как купить виртуальный номер для регистрации аккаунта Гугл

Представим пошаговую инструкцию:

Регистрируем профиль на сервисе «Tiger SMS». Необходимо указать электронную почту или импортировать данные в один клик из Facebook, Google, Telegram или VK. Наличие учетной записи на сайте позволит в полной мере использовать доступный функционал. Пополняем баланс. Требуется перейти в раздел с соответствующим названием. Выбираем платежную систему и сумму перевода. Средства поступят на счет моментально. Покупаем виртуальный номер. В магазине нужно указать сначала сервис (Gmail – почта является универсальным аккаунтом для всех сервисов экосистемы Google). Вторым шагом выбираем страну. Для продолжения, нажимаем кнопку «Купить». Оказываемся в разделе, где требуется подтверждение покупки. Средства списываются с личного счета, но их можно вернуть в течение 20 минут, если нажать на кнопку «Отменить» (а также на виртуальный номер не было отправлено СМС сообщение).

Покупка используется для того, чтобы завести Google аккаунт без номера телефона (реального). Подобным образом можно создать любое количество учетных записей. В случае оптовой покупки, рекомендуется связаться с менеджером для получения индивидуальной скидки.

Регистрация Гугл аккаунта без номера телефона (реального)

На данном этапе, необходимо создать учетную запись. Это реализуется по стандартной схеме, с некоторыми особенностями:

Открываем форму регистрации. Заполняем поля с необходимыми данными, пока не дойдем до ввода мобильного. Указываем виртуальный номер, который купили ранее. Нажимаем кнопку «Продолжить», чтобы система отправила СМС сообщения. Переходим в личный кабинет сайта «Tiger SMS». Здесь необходимо посетить раздел «Активные номера», где нажать кнопку «Получить СМС». Вставляем код верификации в соответствующее поле. Завершаем создание учетной записи.

Мы рассмотрели, как зарегистрировать аккаунт Гугл без номера (реального). Полученный профиль не будет иметь ограничений по функционалу или вызывать подозрения у системы безопасности.