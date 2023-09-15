Apple ID (Apple Identifier) – это уникальный идентификационный аккаунт. Он позволяет пользователям взаимодействовать с различными продуктами и услугами в экосистеме компании Apple. Аккаунт используется для доступа к различным к устройствам iPhone, iPad и Mac, а также сервисам iTunes, iCloud, App Store, Apple Music и другим.

Несмотря на удобство, данный компонент является ключевым в экосистеме компании. Без него не удастся даже скачать бесплатное приложение из магазина. Часто возникает вопрос о том, как создать Apple ID без номера телефона и привязки карты. Постараемся подробнее рассмотреть данные вопросы.





Регистрация Apple ID без номера телефона

Технически, это невозможно выполнить. При попытке завести новую учетную запись, нам обязательно надо ввести мобильный номер. Существует обходной способ, при осуществлении которого Вам поможет сервис «Tiger SMS». Он предусматривает возможность купить виртуальный номер для Apple ID. Его единственной задачей является прием СМС через интернет для авторизации на ресурсе.

Приведем инструкцию, как зарегистрировать Apple ID без телефонного номера. Для реализации данного способа не обязательно даже иметь «яблочную технику».

Заходим в окно регистрации на устройстве или используем официальный сайт Apple. Нажимаем пункт «Создание Apple ID». Нам выдается окно, где требуется заполнить предложенную информацию. Часть с телефонным номером является обязательной. На сайте «Tiger SMS» покупаем виртуальный номер. Вводим его в предыдущем окне, происходит отправка СМС сообщения с кодом авторизации. В личном кабинете «Tiger SMS» нажимаем «Получить СМС». Копируем код для продолжения регистрации.

Все, мы завершили создание Apple ID без номера телефона. Здесь важно учесть, что повторной отправки СМС не предусмотрено. Если потребуется восстановление, используется адрес электронной почты.

Как не вводить платежные данные

Вовсе не обязательно привязывать карту, чтобы пользоваться возможностями идентификационного аккаунта. Переходим в раздел управления профилем, где нас интересует «Оплата и доставка». Заходим и указываем вариант «Нет». Вы не сможете загружать платные приложения, но в случае бесплатных потребуется только ввести пароль (при первом скачивании).





Как создать американский Apple ID без номера

Против пользователей из России и Беларуси активно вводятся ограничения со стороны большого количества сервисов. Если Вы хотите с самого начала избежать подобных проблем, стоит указать другую страну при регистрации. Для большей надежности, рекомендуется виртуальный номер иного государства – США, Великобритании, Германии и т.д. Сайт «Tiger SMS» предлагает огромный выбор по доступным ценам.