Как сэкономить на доставке из Китая?

Если вы решили основательно закупиться на китайских площадках (Taobao, 1688, Poizon и др.) для себя или открыть бизнес на перепродаже товаров, вам будут актуальны советы, как уменьшить затраты на доставку.

Вакуумирование

Объемные грузы (например, подушки, одеяла) выгоднее перевозить в сжатом состоянии: так они занимают меньше места. Чем плотнее отправление, тем дешевле обходится каждый килограмм доставки. Почему? В фуру помещается до 120 м³ и до 20 тонн груза. Доставка оплачивается по килограммам, поэтому перевозчику выгоднее везти тяжелый необъемный товар. Вакуумирование поможет снизить тариф в 2-3 раза.

Упаковка

Выгоднее всего перевозить на паллете: она прибавляет к заказу около 17%. Для сравнения: обрешетка “накидывает” около 40% стоимости. Ящик – до 60% (оправдан для дорогостоящих грузов). Однако для хрупких товаров (например, посуды) паллета не подходит.

Белая доставка и карго

Воспользуйтесь онлайн-калькулятором (например, на сайте China Today), чтобы рассчитать точную стоимость белой и карго-доставки для каждого товара. Иногда белая доставка (с закрывающими документами) может оказаться выгоднее:



