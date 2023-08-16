Как сделать поиск по соц. сетям по номеру телефона?

В наше время сложно говорить об анонимности в интернете. Ситуация такова, что большинство сервисов и социальных сетей требуют мобильный номер для регистрации. Мы вводим его и совершенно не задумываемся о том, что «слив» баз данных давно стал обыденностью. Это сильно упрощает поиск соцсетей по номеру телефона. Постараемся подробнее разобраться в том, как найти человека по имеющемуся контакту, а также особенности выполнения поставленной задачи.





Поиск социальных сетей по номеру телефона через Telegram-ботов

Начнем с самого простого варианта, который требует минимального участия и траты времени. Telegram-боты позволяют ввести любую информацию о человеке (включая номер) и выдают данные из поиска. Как правило, в бесплатной версии можно получить минимальный набор сведений. Поскольку нас интересует поиск в соцсетях по номеру мобильного телефона, этого вполне достаточно.

Лучшие Telegram-боты для пробива информации:

«Глаз Бога». Самый известный бот в списке, который обладает обширным набором функций и опций. Черпает информацию из большого количества баз данных, но далеко не всегда предлагает подробные сведения (даже в платной версии). SmartSearchBot. Когда дело доходит до обнаружения социальных сетей цели, выдается большое количество информации. Имеется опция просмотра истории Вконтакте (действия с аккаунтом), легко работает с закрытыми профилями. Бесплатно доступно до трех запросов в день. Quick_OSINT_bot. По функционалу очень похож на SmartSearchBot. Схема поиска стандартная – несколько бесплатных запросов в сутки, после чего стоимость составляет 10 центов за отчет. «Архангел». В последнее время получил большую популярность, но все чаще выдает сообщение о невозможности поиска из-за технических неисправностей.

В целом, поиск соцсетей по номеру телефона онлайн – это распространенная опция. Данные сведения часто входят в «бесплатный пакет услуг» многих ботов.

Самостоятельный поиск по соц сетям по номеру телефона

Зачастую, нет необходимости использования специальных средств, поскольку поставленная задача довольно проста. Перечислим главные методики ведения поисков.

С помощью поисковиков

Поисковые системы индексируют представленную в интернете информацию. Никогда не стоит забывать, насколько обширной является собранная ими база данных. Данный поиск соцсетей по номеру телефона действует бесплатно. Как показывает практика, лучше использовать Яндекс. Его выдача более эффективна, когда речь заходит про русские социальные сети.





Недостаток заключается в том, что далеко не всегда информация будет предоставлена или она является верной. Большинство социальных сетей и сервисов по умолчанию скрывают данные своих пользователей.

Через добавление номера в книгу контактов

Стандартный способ для различных случаев. Большинство сервисов и социальных сетей предлагают возможность автоматического переноса окружения пользователя. Используется следующий принцип действий:

Интересующий номер телефона вносится в книгу контактов. Необходимо зайти в сервис или социальную сеть и воспользоваться опцией синхронизации. Система автоматически найдет пользователя с интересующим номером и выдаст его профиль.

Способ действует не всегда и имеет ряд ограничений. Несмотря на это, подобный метод поиска в социальных сетях через номер телефона весьма популярен. Он не подействует, если пользователь скрыл свой контакт или не указал его.





Через внутренний интерфейс поиска

VK, OK, Instagram или другие соцсети имеют встроенные инструменты, которые облегчают жизнь пользователям. Везде имеется специальная графа поиска, через которую сервис предлагает найти людей. Как и в предыдущем случае, результат будет доступен далеко не всегда.

Обман при поиске

Довольно часто можно увидеть интригующие предложения в сети. В них говорится о возможности найти любой профиль, а также большое количество другой информации за небольшую сумму. Стоит крайне осторожно к этому относиться, поскольку в лучшем случае, будет предоставлена информация из описанных ранее источников. В данной сфере действует огромное количество мошенников.

Для обычного человека, наилучший результат обеспечивает поиск соцсетей по номеру телефона через Телеграмм бот. Это наиболее простой и удобный способ с минимальными затратами, как времени, так и средств.

Как защититься от поиска своей страницы в соцсетях по номеру телефона

Ранее мы рассмотрели только часть способов, которые помогут деанонимизировать человека. Многие ошибочно считают, что только спецслужбы имеют огромные возможности в данной сфере. На самом деле, поиск профиля в соцсетях по номеру телефона не является сложной задачей. Зачастую, даже не нужно платить за получение основных сведений или осуществлять серьезные поиска.





Хотите получить больше анонимности? В таком случае, рекомендуем использовать виртуальный номер для регистрации в социальных сетях. Он позволяет получать СМС с кодом авторизации через интернет (в личном кабинете сервиса). Ничто не будет связывать конкретного человека и приобретенный им виртуальный номер. В этом случае найти человека по номеру телефона в соцсетях, мессенджерах или сайтах знакомств просто нереально. Что касается стоимости, она начинается от нескольких рублей в зависимости от сервиса и страны мобильного оператора, на который вы захотите создать аккаунт.