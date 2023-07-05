Как привязать номер к Дискорду

Discord – это сервис мгновенного обмена сообщениями. Он был запущен в 2015 году и используется в десятках странах. Ежемесячный онлайн составляет свыше 150 миллионов человек. Немалую часть аудитории составляют геймеры, поскольку реализована простая схема общения, когда запущены другие приложения. Имеется интеграция с YouTube, Twitch и другими платформами.

Чтобы создать аккаунт, необходимо использовать адрес электронной почты. Система предлагает возможность привязать номер к Дискорду. В статье постараемся подробнее рассмотреть, как это сделать, а также особенности процесса.





Далеко не всегда имеется лишний номер телефона. Не нужно оформлять Сим-карту в салоне сотовой связи. Существует более простой, дешевый и удобный вариант – воспользоваться виртуальным номером. Купить его можно на сайте «Tiger SMS». Доступны телефоны различных стран по цене от нескольких рублей. СМС приходят непосредственно в личный кабинет на сайте. Если Вас интересует, как происходит покупка и применение виртуального номера, то на сайте имеется соответствующая статья.

Зачем нужно подтверждение номера телефона в Дискорд

Привязка мобильного к Discord может быть полезной в нескольких случаях:

Безопасность. Подтверждение номера Дискорд помогает в повышении защиты аккаунта. Это добавляет дополнительный уровень безопасности, поскольку платформа использует его для проверки личности, если возникает такая необходимость. Восстановление доступа. Если пользователь забыл пароль или у возникли проблемы со входом, поможет привязанный номер. На него отправляется СМС с кодом авторизации. Двухэтапная аутентификация (2FA). Данная опция обеспечивает дополнительный уровень безопасности. Если привязать номер телефона Discord, Вы можете включить 2FA и использовать его для получения одноразовых кодов аутентификации.





Если Вы занимаетесь продвижением на данной платформе, то подтверждение телефона сделает аккаунт менее подозрительным, с точки зрения системы безопасности. Как уже говорилось ранее, данное действие не является обязательным.

Как подтвердить номер телефона в Дискорде – пошаговая инструкция

Для выполнения поставленной задачи, необходимо сделать несколько шагов:

Выполняется вход в учетную запись. Нас интересует раздел настроек (обозначается пиктограммой шестеренок). Выбираем раздел «Моя учетная запись». Здесь будет пункт «Номер телефона». Нажимаем кнопку «Добавить». Вводим номер. Не забудьте предварительно выставить нужный код страны. Следует помнить важную вещь. Можно использовать номер телефона с подтверждением СМС в Дискорд только для одной учетной записи. Если нет лишнего мобильного, воспользуйтесь сервисом “Tiger SMS”. Принимаем СМС с кодом верификации, вводим его в окне настроек. Процесс завершен, теперь Ваш аккаунт имеет повышенный уровень защиты.

Мы подробно рассмотрели, как подтвердить номер в Дискорде. Зачастую, на различных этапах система может попросить пройти проверку-антибота.

Что делать, если дискорд не подтверждает номер телефона

Не всегда все идет по плану. Если Вы не получаете СМС с кодом на свой номер телефона при попытке привязать его к аккаунту Discord, следует выполнить несколько шагов:

Проверьте правильность введенного номера. Убедитесь, что цифры записаны без ошибок, а также выбрали нужный код страны. Проверьте сетевое подключение. Возможно, у Вас нестабильное интернет-соединение. Подождите некоторое время. Иногда СМС могут задерживаться и приходить с некоторым опозданием. Попробуйте повторно отправить код. В Discord обычно есть подобная опция. Используйте другой номер телефона. Если есть возможность, попробуйте использовать другой мобильный. Возможно, проблема связана с конкретным номером или оператором сотовой связи.





Все равно не получается подтвердить номер в Дискорде? Рекомендуется обратиться с проблемой в службу технической поддержки.