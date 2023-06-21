Как пользоваться виртуальным номером

Виртуальный номер – это временный телефонный номер, который используется для приема СМС сообщений. В отличие от реального, он не имеет физического носителя в виде Sim-карты. СМС можно получить непосредственно через интернет.

Использовать номер для регистрации быстро и удобно. Это позволяет создать учетную запись, которая будет обладать полноценным функционалом. Если Вам необходимо купить виртуальный номер, рекомендуется воспользоваться сервисом «Tiger SMS». Это сайт с интуитивно понятным интерфейсом и доступными ценами. Сообщения с кодом авторизации приходят моментально.

Зачем нужно использовать виртуальный номер

Основной задачей является создание профилей на различных сайтах и сервисах. Не всегда следует указывать собственный телефон по причине отсутствия дополнительного номера или нежелания пользователя.





Анонимность личных данных играет важную роль для многих людей. Обычный мобильный телефон привязан к Сим-карте, для оформления которой необходимо предоставить паспорт в салоне сотовой связи. Использовать виртуальный номер – значит обеспечить конфиденциальность. Его невозможно привязать к конкретному человеку.

Зачастую, подобная услуга является единственным вариантом регистрации аккаунта. Например, когда требуется использовать номер для СМС другой страны. Это особенно актуально во время разнообразных санкций в отношении граждан РФ. Без иностранного мобильного номера нельзя зарегистрироваться в Chat GPT, Pay Pal и других сервисах. Не стоит забывать про территориальное ценообразование. Это ситуация, когда подписка на различные сервисы или стоимость товаров меняется, в зависимости от локации покупателя. Не составит труда создать профиль с помощью телефона определенной страны, для получения максимальных бонусов.

Отдельного внимания заслуживает ситуация с массовой регистрацией аккаунтов. В таком случае, использовать номера телефонов для СМС – это экономия времени и средств. Специальные программы анонимайзеры упрощают выполнение задачи.

Как пользоваться виртуальным номером телефона – покупка

Сервис «Tiger SMS» стремится предложить клиентам наиболее выгодные условия. Рассмотрим инструкцию по покупке виртуального номера:

Регистрируем учетную запись. Она необходима для того, чтобы воспользоваться магазином, принимать СМС и многое другое. Имеется возможность быстрого создания аккаунта в один клик. Пополняем счет на необходимую сумму. На выбор предоставлено несколько платежных систем. Чтобы использовать номер телефона для регистрации, его нужно купить. В качестве примера приобретем телефон для Яндекс ID. Это целая экосистема, которая предлагает выгодные условия на первые заказы. Сначала выбираем сервис, потом страну. Когда необходимые данные указаны, можно нажимать «купить». Нас переносит в следующее окно, где подтверждается выбор и списываются средства.

5. После покупки у вас сразу есть возможность скопировать номер для дальнейшего его использования.









Как использовать номер для получения СМС

Нам необходимо создать новую учетную запись в каком-либо сервисе или приложении. Это довольно простая задача, которую мы подробно разберем:

Переходим к окну регистрации. Как и в предыдущем пункте, разбор будет производиться на примере Яндекс ID. Вводим купленный ранее виртуальный номер, после заполнения формы будет отправлено СМС. Для приема сообщения отправляемся в личный кабинет на сайте «Tiger SMS». Здесь выбираем указанный номер и нажимаем «Принять СМС». Нам выдается код, который следует копировать или запомнить. Возвращаемся к форме регистрации. Указываем код и завершаем создание профиля.

Мы рассмотрели, как использовать номер телефона для получения СМС. В распоряжении имеется учетная запись Яндекса, которая ничем не отличается от той, которая создавалась за счет реального мобильного с Сим-картой. Аналогичная ситуация будет с любым другим сервисом. Виртуальные номера – это простой и удобный способ создания новых учетных записей.