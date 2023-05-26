Как пользоваться Chat GPT без номера

ChatGPT – это нейросеть, которая появилась в 2022 году и превосходит многочисленные аналоги. Перечень возможностей чрезвычайно обширен, сюда относится написание статей, сценариев и даже научных работ, создание кода, разработка различных планов и многое другое.

Часто, можно услышать вопрос о том, как зарегистрироваться в ChatGPT без номера. Технически, это невозможно, поскольку мобильный телефон потребуется на определенном этапе создания профиля. Без его ввода, дальше не продвинуться, что необходимо учитывать. Существует обходной вариант – использовать виртуальный номер. Его отличие от реального заключается в том, что нет привязки к Сим-карте, СМС с кодом подтверждения можно получить через интернет. Сервис «Tiger SMS» предлагает купить виртуальный номер для ChatGPT по низкой цене. В каталоге всегда доступен большой выбор, а магазин обладает удобным и интуитивно понятным интерфейсом.

Chat GPT без номера – как начать общаться с нейросетью

Недостаточно приобрести виртуальный контакт. При попытке зарегистрировать учетную запись, Вы увидите страницу следующего содержания.





Нейросеть заблокирована для пользователей из России, Беларуси и ряда других государств. Здесь потребуется скрыть свой IP адрес, для чего используется любой из сервисов VPN.

На данный момент, большой популярностью пользуются следующие программы:

Windscribe;

Браузер Aloha с VPN;

AirVPN;

Mullvad VPN;

Nord VPN;

Proton VPN и другие.





Перечисленные сервисы не требуют обязательной покупки подписки, поскольку имеется бесплатная версия с базовым функционалом. Доступных опций и лимитов будет достаточно для того, чтобы зарегистрировать ChatGPT в России без номера. Что касается самой нейросети, платная подписка считается опциональным выбором. На данный момент, функционал для пользователей обычной версией никак не ограничен. Единственное отличие заключается в том, что при перегрузке мощностей, происходит временное прекращение выдачи ответов или возникает задержка в несколько секунд.

Как использовать Chat GPT без номера телефона – инструкция

Перед нами поставлена задача, решение которой можно разделить на два этапа. Сначала, создается учетная запись на «Tiger SMS» для покупки виртуального номера. После этого, необходимо зарегистрировать профиль в OpenAI. Начнем рассмотрение с первого этапа.

Регистрируемся на «Tiger SMS». Стандартный подход – это использовать адрес электронной почты. Чтобы провести мероприятие в один клик – можно импортировать данные при нажатии на иконки Google, Facebook, VK или Telegram. Вне зависимости от сделанного выбора, сохраняется анонимность пользователя. Выбирается удобный способ пополнения личного счета. Переходим к покупке виртуального номера. В магазине имеется две колонки – в правой нужно указать сервис, а в левой страну. После активации кнопки «купить», нажимаем ее. Задаем количество приобретаемых номеров, итоговая сумма списывается с личного баланса. Теперь, виртуальные номера можно посмотреть в разделе меню «История номеров». Если их слишком много и возникают сложности с поиском, предусматривается система сортировки.

После данного пункта, мы можем создать профиль ChatGPT без номера телефона (реального). Все приобретенные контакты можно использовать в любое удобное время.

Как зарегистрироваться без номера в Chat GPT

Представим пошаговый план:

Активируем VPN и открываем окно регистрации. Заполняем представленные поля, вводим необходимую информацию и в следующем окне. Указываем тот виртуальный номер, который куплен ранее. Возвращаемся на сайт «Tiger SMS», куда будет отправлено сообщение с кодом подтверждения. Прочесть его можно в разделе с номерами. Вводим шестизначный код.

Мы подробно рассмотрели, как зарегистрироваться в ChatGPT в России без номера телефона (реального). Такая учетная запись не имеет никаких отличий. Теперь, можно начать общение с нейросетью.